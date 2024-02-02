Директора фирмы в Татарстане заподозрили в уклонении от уплаты налогов на более чем 48 млн рублей

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего руководителя ООО «Щисто», сообщили в СУ СК России по республике.

Его подозревают в уклонении от уплаты НДС и налога на прибыль организаций в размере более 48 миллионов рублей.



По версии следствия, с 2018 по 2020 год директор компании внес в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 50 контрагентами. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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Маргарита Головатенко