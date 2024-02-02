Муниципальные органы власти в Татарстане 2 115 раз нарушали сроки оказания услуг и оформления документов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2023 год муниципальные органы власти в Татарстане 2 115 раз нарушали сроки оказания услуг и оформления документов, подаваемых через МФЦ. Об этом рассказала директор ГБУ МФЦ в Татарстане Ленара Музафарова.

— Данный вопрос неоднократно поднимался на республиканских совещаниях, — подчеркнула она и перечислила районы с максимальным количеством допущенных нарушений: Нижнекамский — 487, Лаишевский — 387, Высокогорский — 351, — сказала она на коллегии.

Как отметил министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, это незаслуженно «вызывает шквал недовольства граждан в отношении сотрудников МФЦ».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала года МФЦ Татарстана стали оказывать семь новых видов услуг. Это прием отказов граждан от биометрии, выдача «Карты болельщика», идентификация при получении электронной цифровой подписи в приложении «Госключ», организации отдыха детей в каникулярное время, установление факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, лицензирование предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, прием уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по обслуживанию газового оборудования.



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Инна Серова