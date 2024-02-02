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РУСАДА просит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

18:43, 02.02.2024

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. Об этом сообщили в пресс-службе РУСАДА.

— РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Отсчет отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты фигуристки, показанные с этого момента, аннулированы.

На момент взятия пробы в декабре 2021 года Валиевой было меньше 16 лет, поэтому она имеет статус защищенного лица, подразумевающий особый стандарт защиты персональных данных. В таком случае положение об обязательном характере публичного обнародования данных не применяется.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

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Маргарита Головатенко
СпортФигурное катаниеОбщество Татарстан
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