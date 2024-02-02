РУСАДА просит CAS не раскрывать мотивировочную часть решения по делу Камилы Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) намерено просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения по делу фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. Об этом сообщили в пресс-службе РУСАДА.



— РУСАДА с уважением относится к правам спортсменов. Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения, — сообщили ТАСС в пресс-службе.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Отсчет отстранения ведется с 25 декабря 2021 года. Результаты фигуристки, показанные с этого момента, аннулированы.

На момент взятия пробы в декабре 2021 года Валиевой было меньше 16 лет, поэтому она имеет статус защищенного лица, подразумевающий особый стандарт защиты персональных данных. В таком случае положение об обязательном характере публичного обнародования данных не применяется.

30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

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Маргарита Головатенко