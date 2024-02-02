В России благоустроят больше 6,5 тысячи дворов и общественных пространств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

До конца этого года в России планируют благоустроить свыше 6,5 тысяч общественных и дворовых пространств. Работы выполнят в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе Минстроя.

— Всего с 2019 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено более 65,2 тыс. дворовых и общественных территорий, из которых более 9 тыс. — в 2023 году. Теперь это удобные места для качественного отдыха. Регионы преображают дворы, парки, скверы, набережные и пешеходные улицы, обустраивают детские и спортивные площадки. Они становятся точками притяжения и излюбленными местами жителей и гостей городов, — рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

С 2017 года в России благоустроили благоустроено свыше 111 тысяч. Территорий. Из них — 77 тысяч относятся к дворовым территориям.

В Татарстане планируется благоустроить 833 придомовых территории в рамках республиканской программы «Наш двор». На эти цели направят 10 млрд рублей.

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Айрат Назипов