Итоги дня: последствия пожара в Челнах, штормовое предупреждение в Татарстане, ФАС и Совфед о запрете абортов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 4 декабря:
- Ущерб от крупнейшего за 30 лет пожара в Набережных Челнах на авторынке «Гараж-500» составил десятки, если не сотни, миллионов рублей. Площадь пожара достигала 6,8 тысячи квадратных метров. Корреспондент «Реального времени» побывал на месте ЧП и поговорил с собственниками сгоревших павильонов. Власти города пообещали бизнесменам предоставить торговую площадь для хранения их товаров.
- Суд Казани в четвертый раз за последние месяцы заблокировал попытку Следкома установить предельный срок ознакомления с материалами дела директору гимназии №175 Амине Валеевой, экс-руководителю фирмы «Ваша безопасность» Сергею Иванову и инженеру компании «Союз пожарного мониторинга» Марату Зиганшину. Тем временем Басманный суд Москвы не стал рассматривать жалобу защиты Зиганшина на действия СК по этому делу.
- В Казани с начала 2023 года выявили 20 670 преступлений, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это связано с ростом числа случаев дистанционного мошенничества и наркопреступлений.
- В Казани с начала 2023 года выявили 8 512 административных нарушений миграционного законодательства. Вынесено 106 решений о сокращении срока пребывания, направлено 912 представлений о неразрешении въезда.
- В Вахитовском суде Казани прошел процесс по делу о «черной дыре» в системе АО «Транспортная карта». Главный агент компании Константин Кузьмин получил условный срок 6 лет за увод свыше 100 млн рублей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, позволяющий превышать бюджет и госдолг республики из-за дополнительных расходов на развитие экономики, а также на мероприятия по национальной обороне и безопасности. Он вступает в силу с 4 декабря 2023 года.
- Президент России Владимир Путин впервые посетил выставку-форум «Россия». На ВДНХ он принял участие в церемонии награждения победителей Международной премии #Мывместе и вручил награду победительнице в номинации «Волонтер года — 2023» — Наталье Аминевой.
- ФАС обратилась в министерства здравоохранения Татарстана и Крыма с требованием объяснить причины отказа от абортов в частных клиниках. Проверку инициировали после получения жалоб от граждан.
- Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко выступила против полного запрета абортов в стране. «Никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет», — сказала она.
- Новым генеральным директором тепличного комбината «Майский» стал Руслан Ганиев. Он занял эту должность после смерти своего отца, бывшего депутата Госсовета Татарстана и экс-гендиректора предприятия Ильшата Ганиева.
- Правительство России утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Планируется, что к концу десятилетия у домохозяйств появится возможность подключения к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с. Базовые станции стандарта 5G будут появляться во всех городах, где проживает более 100 тысяч человек.
- В России поставлен новый рекорд нераспроданного жилья в новостройках. Показатель впервые с января 2020 года достиг 71,1 млн «квадратов». Доля нераспроданных квартир выросла до 67% от общего объема жилья в стадии строительства.
- В Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Планируется утвердить новые составы административных правонарушений, а также увеличить штрафы — до десятков и сотен миллионов рублей.
- В Татарстане объявили штормовое предупреждение об аномально-холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20 °С.
- Завершить оформление Казани к Новому году намерены к 15 декабря. В этом году в городе планируют впервые украсить улицу Павлюхина — над проезжей части от перекрестка с улицей Назарбаева до пешеходного моста на остановке «Ул. Халева» разместят светодиодные гирлянды.
- В китайском Ханчжоу открыли офис Университета Иннополис. Цель работы вуза в КНР — развитие технологий, робототехники и совместного российско-китайского центра коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
- Американский журнал Time номинировал Владимира Путина на звание человека года. Среди его конкурентов король Великобритании Карл III, Барби, певица Тейлор Свифт, председатель КНР Си Цзиньпин и разработчик CHatGPT Сэм Альтман. Победителя объявят 6 декабря.
- Песня группы «Аигел» на татарском языке «Пыяла» возглавила мировой чарт Shazam. В семерке самых прослушиваемых песен также оказался и хит российской певицы Кати Лель — «Мой мармеладный», записанный в 2004 году.
- Число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа достигло 15 899 человек. Начиная с 7 октября, в ходе боевых действий ранения различной степени тяжести получили 42 тысячи человек.
- Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал об отсутствии необходимости в увеличении срока службы по призыву. На днях такую идею озвучили депутаты Виктор Соболев и Андрей Гурулев.
- Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников допустил съемки продолжения своей картины. Ей уже высказала благодарность глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
- Министерство обороны России выступило с предложением внести изменения «организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы».
Ключевые события 649-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении отражена атака штурмовых групп 57-й механизированной бригады ВСУ около Синьковки в Харьковской области. На Краснолиманском направлении отражены пять украинских атак у Ямполовки (ДНР) и н. п. Червоная Диброва (ЛНР).
- На Южно-Донецком российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике 102-й бригады терробороны ВСУ около Приютного. На Запорожском направлении отражена украинская атака у Нестерянки.
- На Донецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ около Курдюмовки и Клещеевки. На Херсонском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ у н. п. Тягинка.
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