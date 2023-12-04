Офис Университета Иннополис открыли в китайском городе Ханчжоу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В китайском городе Ханчжоу открыли офис Университета Иннополис. Об этом в своих соцсетях рассказал заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов.

По его словам, офис открыли для развития технологий, робототехники и совместного российско-китайского центра коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Еще это поможет активнее приглашать китайские компании в Иннополис.

— Открытие офиса в Китае — важный шаг в развитии инновационных и образовательных проектов Университета Иннополис и Республики Татарстан и масштабировании их на рынках дружественных стран. Мы стремимся к глобальной академической и инновационной мобильности, а сотрудничество с китайскими коллегами открывает перед нами новые возможности для обмена знаниями, опытом и технологиями, что особенно важно в преддверии саммита БРИКС+, который пройдет в Казани в следующем году, — сообщил Шайхутдинов.

На базе штаб-квартиры вуза в Китае планируется продвижение продуктов и образовательных услуг университета и Татарстана на рынке Поднебесной и стимулирование взаимовыгодного товарооборота. Еще стороны намерены решать задачи по студенческому и академическому обмену между Университетом Иннополис и вузами-партнерами Китая.



Две недели назад Наблюдательный совет Университета Иннополис утвердил на должность ректора известного ученого Александра Гасникова. Он является ученым в областях математики и искусственного интеллекта, профессором ВШЭ, Сколтеха, Института проблем передачи информации. Является выпускником МФТИ.



Гасников сменил на посту Александра Тормасова, который занимал эту должность на протяжении 11 лет. Бывший ректор решил полностью посвятить себя научно-исследовательской деятельности.



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Айрат Назипов