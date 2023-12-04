Раис Татарстана разрешил превышать дефицит бюджета из-за трат на экономику и оборону
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, позволяющий превышать бюджет и госдолг республики из-за дополнительных расходов на развитие экономики, а также на мероприятия по национальной обороне и безопасности. Документ размещен на сайте татарстанского лидера.
— Установить, что до 1 января 2025 года на расходные обязательства по финансовому обеспечению мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей экономики, и дополнительных мероприятий в сфере национальной обороны и безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, не распространяются положения пункта 3 статьи 44 Бюджетного кодекса Республики Татарстан, — гласит документ.
Закон вступает в силу с 4 декабря 2023 года.
23 ноября Госсовет Татарстана утвердил бездефицитный бюджет на 2024 год. Прогнозируемый объем доходов и расходов составил 399,5 млрд рублей.
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