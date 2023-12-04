С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 15 899 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Число погибших в результате эскалации конфликта в секторе Газа достигло 15 899 человек. Об этом со ссылкой на Минздрав палестинского анклава сообщает телеканал Al Jazeera.

Начиная с 7 октября в ходе боевых действий ранения различной степени тяжести получили 42 тыс. человек.

22 ноября ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включало в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем. 27 ноября перемирие в секторе Газа продлили еще на 2 дня.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Уже 1 декабря в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о возобновлении боевых действий против палестинского движения ХАМАС, которое, по информации ЦАХАЛ, нарушило условие перемирия.

Накануне сообщалось, что еще 133 россиянина смогли пройти через пункт пропуска «Рафах» и покинуть сектор Газа.

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Айрат Назипов