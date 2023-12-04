В России утвердили Стратегию развития отрасли связи до 2035 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Правительство России утвердило Стратегию развития отрасли связи до 2035 года. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании.

В рамках стратегии планируется построить современную и защищенную телекоммуникационную инфраструктуру, внедрить новые технологические решения, развивать научный и кадровый потенциал, а также совершенствовать нормативную правовую базу для предоставления гражданам, бизнесу и государству качественных, востребованных и конкурентоспособных услуг связи.

— К концу текущего десятилетия важно предоставить нашим домохозяйствам возможность подключения к интернету на скорости не менее 1 Гбит/с, — сказал глава правительства на совещании.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, в скором времени начнется поэтапный запуск перспективных мобильных сетей. Базовые станции стандарта 5G будут появляться во всех городах, где проживает более 100 тысяч человек. Для этого будет использоваться только отечественное оборудование.

В октябре количество вакансий в сфере телекоммуникации и связи, открытых в Татарстане с января этого года, увеличилось на 50% год к году. Компании ищут более 2,7 тысячи сотрудников. Жителям республики обещают ежемесячно выплачивать от 40 до 61 тысячи рублей.



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Айрат Назипов