В Госдуму внесли законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Государственную думу внесены законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

В планах утвердить новые составы административных правонарушений. Власти также намерены увеличить штрафы — по некоторым статьям суммы могут достигать десятков и сотен миллионов рублей.

Для похитителей персональных данных предусмотрена уголовная ответственность. За преступление им может грозить до 10 лет лишения свободы.

— Действующие меры ответственности за утечку данных (максимум 100—300 тысяч рублей для юрлиц) мало кого стимулируют. В результате сегодня на черном рынке круговорот баз с персданными оценивается в 20 тысяч. Они содержат информацию примерно о 80% населения России, — написал Андрей Турчак в своем telegram-канале, обратив внимание, что ущерб от утечек оценивается как минимум в 8 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в 2022 году Роскомнадзор зафиксировал около 150 крупных утечек персональных данных. Сотрудники ведомства провели 78 внеплановых проверок за прошлый год — в 87% случаев факты незаконного распространения личной информации подтвердились.



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Татьяна Демина