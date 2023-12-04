С начала года в Казани выявили 8,5 тысячи нарушений миграционного законодательства

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани с начала 2023 года выявили 8 512 административных нарушений миграционного законодательства. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник полиции Управления МВД России по городу Ильнур Хаялиев:

— На сегодняшний день полицией города выявлено и пресечено более 8,5 тысячи нарушений миграционного законодательства. Вынесено 106 решений о сокращении срока пребывания, направлено 912 представлений о неразрешении въезда. Судами Казани вынесено 1 600 решений о выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации, — доложил он.

Ильнур Хаялиев рассказал, что с начала 2023 года Казань посетили 170 тысяч иностранцев из 170 стран — это 12% больше, чем в прошлом году. На сегодняшний день в городе пребывает свыше 42 тысяч граждан из других государств.

скриншот realnoevremya.ru трансляции «делового понедельника»

Начальник полиции Управления МВД России по городу заверил, что в столице Татарстана проявлений экстремизма со стороны приезжих из других стран не зафиксировано. Уровень иностранной преступности не превышает 4%.

Напомним, в Татарстане в конце октября подрались мигранты, работающие на складе Ozon. По этому факту возбудили уголовное дело.

В начале ноября раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета Безопасности республики и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Он заявил о важности контроля над положением в миграционной сфере в целях поддержания общественного порядка и безопасности, обратив внимание, что в регионе, как и в некоторых других субъектах России, возникают довольно острые ситуации в связи с резким притоком иностранных рабочих.

Рустам Минниханов обратил внимание, что Татарстан всегда готов принять гостей из других стран. На сегодняшний день в республике проживают представители 175 национальностей, в ее вузах, сузах, школах и детских садах обучаются почти 26 тысяч иностранцев.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

Как сообщает пресс-служба раиса Татарстана, на сегодняшний день в республике работают 35,7 тысячи мигрантов. Их доля в общем числе занятых оценивается в 1,7%. Чаще всего иностранцы работают в таких сферах, как строительство, торговля, общепит, транспортная сфера и обрабатывающее производство.

После инцидента с дракой министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД по вопросам противодействия незаконной миграции и пресечения правонарушений со стороны иностранцев. На ней он обратил внимание на дерзость в поведении гостей страны и поручил привлечь к работе с ними все силы и средства, чтобы они поняли, что есть что-то важнее их привычек. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина