В Казани выросло число зарегистрированных преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани с начала 2023 года зарегистрировали 20 670 преступлений, что на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник полиции Управления МВД России по городу Ильнур Хаялиев.

По его словам, увеличение числа зарегистрированных преступлений в столице Татарстана связано с ростом случаев дистанционного мошенничества и наркопреступлений.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за прошлый год в столице Татарстана зарегистрировали 23 225 преступлений — на 1% больше, чем в 2021-м. Прирост произошел в основном за счет инициативно выявленных преступлений превентивного характера и в сфере незаконного оборота наркотиков.



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Татьяна Демина