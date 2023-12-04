В России установлен рекорд нераспроданного жилья в новостройках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В России поставлен новый рекорд нераспроданного жилья в новостройках. Показатель впервые с января 2020 года достиг 71,1 млн «квадратов», пишет РБК со ссылкой на «Дом.РФ».

Объем этого года превысил прошлогодний на 5,4 млн квадратных метров. Доля нераспроданных квартир выросла на 1,9 п.п. — до 67% от общего объема жилья в стадии строительства.

Из 71,1 млн кв. м нераспроданного жилья больше половины, 44 млн кв. м, уже выставлено на продажу. Рост по сравнению с прошлым годом составил 10,8%. Оставшиеся площади приходятся на проекты, продажи в которых еще не открылись.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Такие параметры соответствуют нормальной модели реализации проектов. Это означает, что к моменту окончания строительства распродается столько жилья, сколько необходимо для качественного обслуживания проектного финансирования, а, следовательно, и планового выполнения всех строительных работ, — объяснил руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.



В марте Татарстан вошел в пятерку лидеров страны по показателю нераспроданной площади в строящихся домах. Доля составила 60%. Самая большая доля нереализованных площадей на тот момент фиксировалась в строящихся жилых домах в Магаданской области — 87%, на втором месте Севастополь — 72%, на третьем Новгородская область — 65%, на четвертом Орловская область — 61%.

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Айрат Назипов