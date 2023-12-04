Минобороны России предложило изменить требования к здоровью призывников
Министерство обороны России выступило с предложением внести изменения к требованиям к состоянию здоровья призывников. Это следует из анонса проекта о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе.
— Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, — сказано в тексте документа.
Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного правового акта:
- граждане, которые подлежат призыву на военную службу;
- поступают на военную службу по контракту;
- поступают в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования;
- поступают в мобилизационный людской резерв;
- призываются на военные сборы.
Положение о военно-врачебной экспертизе, в частности, определяет перечень болезней, при которых людям присваивают ту или иную категорию годности к службе.
В столице Татарстана к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 500 тысяч рублей приговорил Казанский гарнизонный военный суд начальника медицинской службы войсковой части №5561 Ирину Сергееву. Ее признали виновной в получении четырех взяток за незаконную госпитализацию солдат-срочников.
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