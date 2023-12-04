Минобороны России предложило изменить требования к здоровью призывников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство обороны России выступило с предложением внести изменения к требованиям к состоянию здоровья призывников. Это следует из анонса проекта о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе.

— Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции, — сказано в тексте документа.

Круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного правового акта:

граждане, которые подлежат призыву на военную службу;

поступают на военную службу по контракту;

поступают в военные профессиональные организации или военные образовательные организации высшего образования;

поступают в мобилизационный людской резерв;

призываются на военные сборы.

Положение о военно-врачебной экспертизе, в частности, определяет перечень болезней, при которых людям присваивают ту или иную категорию годности к службе.

В столице Татарстана к 4 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком и штрафом 500 тысяч рублей приговорил Казанский гарнизонный военный суд начальника медицинской службы войсковой части №5561 Ирину Сергееву. Ее признали виновной в получении четырех взяток за незаконную госпитализацию солдат-срочников.

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Илина Хакимова