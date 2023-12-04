В Татарстане объявили штормовое предупреждение об аномальных морозах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане объявили штормовое предупреждение об аномально холодной погоде. На этой неделе в республике похолодает до -34 градусов. Среднесуточные температуры воздуха окажутся ниже нормы на 10—20°С.



— С 5 по 13 декабря 2023 года на территории Республики Татарстан под влиянием сначала тыловой части циклона, затем арктического антициклона ожидается существенное понижение температуры воздуха и установление аномально холодной погоды, — сообщили в Гидрометцентре региона.

В ближайшие дни в Татарстане ожидается небольшой снег, ночью во вторник, 5 декабря, местами возможна метель и северо-западный ветер порывами до 15-17 м/с. Ближайшей ночью в республике похолодает до -8..-13 градусов. Завтра днем ожидается от -6 до -11°С.



Ночью в среду, 6 декабря, ночные температуры в Татарстане понизятся до -14..-19 градусов. Днем ожидается от -12 до -17°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В четверг, 7 декабря, на Татарстан распространится арктический малооблачный антициклон. По предварительному прогнозу, влияние этого антициклона сохранится как минимум до 13 декабря включительно.

Ночью температуры могут опускаться -23..-29 градусов, в низких районах до -34. Днем в Татарстане прогнозируется не выше -20..-25°С.

В столице Татарстана в декабре ожидает температура ниже климатической нормы, прогнозирует доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Так, в первую декаду вместо -7°С она опустится до -11 градусов.



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Татьяна Демина