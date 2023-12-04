В Казани к Новому году впервые украсят улицу Павлюхина

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции «делового понедельника»

В Казани к Новому году планируют впервые украсить улицу Павлюхина. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов.

— Новшеством этого года станет оформление проезжей части по улице Павлюхина — от перекрестка с улицей Назарбаева до пешеходного моста на остановке «Ул. Халева». Над проезжей части разместят светодиодные гирлянды «Звездное небо». Переходный мост оформят световыми лампами, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в мэрии столицы Татарстана заявили, что в преддверии 2024-го Казань «обойдется без крупных закупок» украшений и конструкций для преображения к Новому году. Новые световые элементы все же появятся — праздничные толедо смонтируют по улицам Карла Маркса, Николая Ершова и Вишневского.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина