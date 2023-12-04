«Убытки — сотни миллионов, а может, миллиарды»: торговцы погибшего в огне авторынка Челнов надеются на мэра

Хозяева торговых точек готовятся к встрече с мэром Магдеевым

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

В минувшую субботу в Набережных Челнах произошел, пожалуй, крупнейший за 30 лет с момента уничтожения в 1993 году завода двигателей КАМАЗа пожар. В огне практически полностью погиб известный в городе авторынок «Гараж-500», который находится на территории агропромышленного парка «Заритал». По данным республиканского МЧС, площадь пожара составила 6,8 тысячи квадратных метров. Корреспондент «Реального времени» побывал на месте ЧП и поговорил с собственниками сгоревших павильонов. Предприниматели в шоке от случившегося и пока не успели оценить ущерб, однако уверены, что счет идет на десятки, если не сотни миллионов рублей. Тем временем руководство авторынка в воскресенье с ними на связь не выходило.

«Жаль народ, капитально люди пострадали»

Информация о возгорании на авторынке в Челнах появилась в субботу в 18.37, сигнал тревоги подал местный охранник. К борьбе с огнем привлекли более 130 специалистов и 40 единиц техники. Как передавала татарстанская прокуратура, возгорание произошло в одноэтажном здании авторынка. Локализовать огонь удалось только к 10 часам вечера, а потушить полностью — в воскресенье. К счастью, благодаря тому, что ЧП случилось вечером, на рынке не было ни торговцев, ни посетителей, так что обошлось без человеческих жертв.

Корреспондент «Реального времени» побывал в воскресенье на месте ЧП. Территория авторынка полностью перекрыта сотрудниками правоохранительных органов, входы ограждены красной лентой, внутрь пускают только собственников сгоревших павильонов. Из-за ленты можно разглядеть дым и тление торговых рядов. На месте во второй половине дня 3 декабря еще работали пожарные. То появлялся, то пропадал едкий дым.

realnoevremya.ru

Как рассказал «Реальному времени» один из очевидцев пожара, работник рынка Иван, к половине девятого вечера субботы торговые точки были полностью охвачены огнем. По его словам, пожар был настолько мощный, что выгорел целый ряд магазинов: «Полностью сгорело где-то 32 точки. Найти там можно было все — лаки, шины, колеса. Чего в этих рядах только не было», — поделился молодой человек.

Еще один очевидец пожара Марсель рассказал нашему изданию, что он заезжал на авторынок днем, чтобы купить детям игрушки, тут же и зашли в ближайшее кафе. С его слов, и кафе, и магазин игрушек сгорели в пожаре.

— Огонь я увидел, когда поехал в соседний с Челнами Менделеевск. Увидел пожар и решил остановиться. Видел, как взрывались какие-то баллоны, пламя до 10 метров в высоту доходило. Говорят, что загорелся магазин красок, началось все примерно в половине седьмого, а сигнал подали в 18.37. Точек здесь было очень много, а сейчас все сгорело, — сказал мужчина.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Один из охранников авторынка рассказал «Реальному времени», как собственники павильонов на его глазах пытались спасать свой товар. К моменту приезда продавцов на место ЧП все торговые точки уже полыхали, но люди все равно вытаскивали вещи на улицу. Впрочем, большой пользы от этого не было — товар был испорчен.

— Товар валяется на улице до сих пор, кто-то смог прорваться, но потом уже людей перестали пускать. Было много жалоб, что толпа народу собралась, пришлось разгонять. Жаль народ: капитально люди пострадали, полно ведь торгующих, кто-то даже заложил квартиру, чтобы открыть тут точку. Ничего не поделаешь. Ряд выгорел полностью. Тут убытки, наверное, на сотни миллионов, а может и миллиарды. Тушить это все будут до утра, там тлеет до сих пор. Нужен экскаватор, чтобы это все разгрести, кругом железные балки, зацепиться он не может. Сносить все будут бульдозером, — отметил охранник.

«Нынешнее руководство рынка на связь не выходит»

«Реальное время» поговорило и с собственниками сгоревших павильонов. Как сказал владелец веломагазина «Сармат» Михаил, павильон на авторынке «Гараж-500» он снимает с 2010 года. Это была его единственная торговая точка в Набережных Челнах, все остальные находятся в Казани. Торговую площадь мужчина брал в аренду, как и остальные торговцы.

realnoevremya.ru

— Когда мы приехали, было уже поздно, сгорело абсолютно все. Ущерб мы оцениваем приблизительно в 25 миллионов рублей. У соседей где-то так же, но у кого-то больше, у кого-то меньше. Никто пока ничего не объясняет, потому что сейчас выходные. Ждем официальных данных и в понедельник пойдем в мэрию, там нам должны все сказать. Нам пока никаких мер поддержки не предлагали, ждем завтрашнего дня, пойдем в мэрию, потому что нынешнее руководство рынка на связь не выходит. Связываться с ними мы пытались, но никто не отвечает, — высказался Михаил.

Суммарный ущерб мужчина оценил в миллиарды рублей. Рядом с его точкой находился магазин дорогих инструментов, который также выгорел полностью. По его словам, дотла сгорели и соседние магазины машинного масла и шин.

realnoevremya.ru

Владелица сгоревшего магазина автозапчастей рассказала нашему изданию, что площадь ее павильона была порядка 315 квадратных метров. Свой ущерб она оценила в 19 миллионов рублей. В данный момент какую-то финансовую поддержку ей тоже не предлагали, девушка ждет встречи с мэром автограда Наилем Магдеевым.

— Магдеев же деньги из своего кармана не вытащит, я думаю, что у нас могут быть налоговые послабления. Вопросом возмещения ущерба будем заниматься в понедельник, — заключила предпринимательница.

На рынке находили нарушения противопожарной безопасности

Добавим, что в начале этого года в агропромышленном парке «Заритал», который принадлежит бизнесмену Назипу Зарипову, нашли многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. По данным издания Chelny-biz, проверку проводило МЧС по требованию прокуратуры.

В результате проверки сотрудники МЧС нашли 24 нарушения. В частности, они касались 19 объектов. Например, несущие балки конструкций в нескольких павильонах не отвечали необходимым пределам огнестойкости, эвакуационные коридоры завалены, а высота выходов не соответствовала положенным нормам. Кроме того, на части объектов нельзя было открыть задвижку на эвакуационном выходе без ключа. Пожарные нашли и проблемы с вытяжкой и обнаружили хранящиеся на чердаках пожаро- и взрывоопасные предметы и материалы.

realnoevremya.ru

Также выяснилось, что стоянка авторынка загружена до такой степени, что в случае чего спецслужбам будет затруднительно добраться до места происшествия — проезды ограничены.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»