Валентина Матвиенко выступила против полного запрета абортов в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Спикер Совфеда России Валентина Матвиенко выступила против полного запрета абортов в стране. Она считает, что государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов.

— Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдет, — передает ТАСС слова Матвиенко.

Она призвала не допустить ситуации, когда аборты пойдут в подполье. По словам Матвиенко, эта ситуация может угрожать здоровью и жизни женщин. В этой связи спикер Совета Федерации призвала снизить накал риторики по текущему вопросу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали запрет проведения абортов в частных клиниках. Они предложили сделать закон об этом федеральным.

В Минздраве Татарстана указывали, что планируют усилить контроль за проведением абортов в коммерческих клиниках. В министерстве сообщили, что у женщин после проведения абортов в частных клиниках наблюдались случаи осложнений, из-за чего пациенток доставляли в больницы для оказания специальной помощи. Количество таких случаев в Минздраве называть не стали, но отметили, что ситуация находится на контроле. В ноябре в министерстве подчеркнули, что в частных медицинских центрах Татарстана не запрещали проводить аборты, но около трети их них отказались от лицензии на такой вид операций.



«Реальное время» выяснило, что за 10 месяцев 2023 года в Татарстане на 24,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилось число легальных абортов.

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Айрат Назипов