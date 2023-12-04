Трек «Пыяла» дуэта «Аигел» стал лидером мирового чарта Shazam

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта shazam.com

Песня группы «Аигел» на татарском языке «Пыяла» возглавила мировой рейтинг приложения распознавания музыки Shazam. Трек сместил с первого места произведение JID — Surround Sound.

Трек «Пыяла» звучит в нашумевшем сериале «Слово пацана». Всего в кинокартине восемь серий. Действие сериала происходит в 1990-х годах. Он посвящен казанским ОПГ. В проекте принял участие известный российский актер Иван Янковский.

В семерке самых прослушиваемых песен Shazam оказался хит российской певицы Кати Лель — «Мой мармеладный». Его создали еще в 2004 году.



Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.

Напомним, в сентябре 2021 года Айгель Гайсина рассказала «Реальному времени» об особенностях татарского языка. Она назвала его «очень вместительным» и отметила, что «на нем классно писать панчи».

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Айрат Назипов