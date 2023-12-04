Екатерина Мизулина: я «благодарна» сериалу «Слово пацана»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Екатерина Мизулина/t.me

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила «благодарность» нашумевшему сериалу «Слово пацана», который посвящен казанским ОПГ. Своим мнением о нашумевшей картине она поделилась в telegram-канале.

— Вы знаете, я в некотором смысле «благодарна» сериалу за то, что он так ярко обнажил проблему с подростковой преступностью и насилием в молодежной среде. И заставил общество эту тему обсуждать. Это началось ведь не сегодня, все это АУЕ* тянется примерно с 2014 года. В некоторых регионах это более заметно, в некоторых — чуть меньше. Но тем не менее много детей пишут о том, что испытывают страх и ужас просто в одиночку прогуляться по городу, — написала Екатерина Мизулина.

Она напомнила, что регулярно пытается привлечь внимание к подростковой преступности. По ее словам, ситуации с унижением или избиением детей происходят во многих регионах России.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Слово пацана. Кровь на асфальте»/vk.com

— Стал ли сериал той самой «каплей» или нет — вопрос дискуссионный. И неважно, что может быть отправной точкой — редан, «Слово пацана» или что-то иное. Совершенно не имеет значения какую тему завтра подхватят провокаторы и начнут раскачивать, делая вирусной. Важно то, что мы сами даем им почву для этого. С этим нужно работать. Если государство и общество не будет, то будут работать другие. Вакуум всегда заполняется. Нужно менять ситуацию и принимать серьезные меры.

Сериал «Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки, его сняли в Ярославле. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказали раис Татарстана Рустам Минниханов и прокурор республики Альберт Суяргулов.



АУЕ* — запрещенное в России международное экстремистское движение.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов