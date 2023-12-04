ФАС проверяет Минздрав Татарстана на фоне отказа от абортов в частных клиниках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обратилась в министерства здравоохранения Татарстана и Крыма с требованием объяснить причины отказа от абортов в частных клиниках. О проверке в ведомстве сообщила журналистка Ксения Собчак со ссылкой на документ.

В ведомстве инициировали проверку после получения жалоб от крымчан и татарстанцев. Уточняется, что частные клиники перестали оказывать услуги по прерыванию беременности после получения предложения от региональных органов управления.

— ФАС России просит Минздрав Республики Крым и Минздрав Республики Татарстан не позднее 7 рабочих дней с даты получения настоящего запроса представить в ФАС России письменные пояснения по данному вопросу, — сказано в документе.

В ноябре «Реальное время» писало, что Татарстан стал одним из первых регионов, в котором частные клиники отказываются от проведения абортов. О «добровольно-принудительном» уходе коммерсантов с рынка этих услуг, реальном влиянии доступности абортов на демографию и перспективах исключения абортов из списка медицинских услуг, доступных в рамках ОМС, — в материале интернет-газеты.

Сегодня спикер Совфеда России Валентина Матвиенко выступила против полного запрета абортов в стране. Она считает, что государство не пойдет на запреты и криминализацию законодательства в сфере абортов. В этой связи спикер Матвиенко призвала снизить накал риторики по текущему вопросу.

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Айрат Назипов