Руслан Ганиев стал гендиректором тепличного комбината «Майский»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив) (Руслан Ганиев — крайний слева)

Новым генеральным директором тепличного комбината «Майский» стал Руслан Ганиев. Он занял эту должность после смерти своего отца, бывшего депутата Госсовета Татарстана и экс-гендиректора предприятия Ильшата Ганиева.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», на этот пост 37-летний Руслан Ганиев вступил еще 1 декабря. До этого Ганиев младший имел доли в ООО «Гофра» и ООО «Русские овощи».

Тепличный комбинат «Майский» расположен в Зеленодольском районе Татарстана. За 2022-й год доходы предприятия составили 3,7 млрд, а расходы — 3,03 млрд. Прибыль составила чуть меньше 700 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ильшат Ганиев скончался на 69-м году жизни. О его смерти утром 23 ноября сообщил мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

На следующий день в здании Госсовета состоялась церемония прощания с гендиректором Ильшатом Ганиевым. Государственный Советник республики и первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев выступил с речью. Помимо него в церемонии приняли участие министр земельных и имущественных отношений региона Фаниль Аглиуллин, глава парламента республики Фарид Мухаметшин и другие.



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Айрат Назипов