Второе дно убыточных перевозок Казани: как судили главного агента «Транспортной карты»

Условный срок в 6 лет получил главный агент АО «Транспортная карта» за увод свыше 100 млн рублей, полученных от пассажиров общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Финансовый кризис 2020 года в сфере пассажирских перевозок Казани стал предметом разбирательства Вахитовского райсуда Казани. На фоне пандемии ковида поток клиентов в автобусах, троллейбусах и метро резко сократился, а долги АО «Транспортная карта» перед перевозчиками составили 27 млн рублей. Ревизия в АО обернулась уголовным делом против его партнера — бизнесмена Кузьмина, чьи фирмы 10 лет принимали платежи населения для пополнения электронных проездных билетов, задолжали 145 миллионов, но продолжили работу, ведь власти Казани боялись транспортного коллапса. Полиция подозревала — часть налички обвиняемый перепродавал, но куда в действительности исчезли миллионы — неясно и после приговора. По версии осужденного — на эти деньги он расширял сеть продаж.

После приговора казанский судья получил назначение в Херсон



Судебный процесс по делу о «черной дыре» в системе транспортных карт растянулся на два года. Вину обвиняемый Константин Кузьмин в Вахитовском райсуде Казани не признал, хотя на предварительном следствии подтверждал сам факт задолженности своих компаний ООО «Лидер-Плат» и «Орион» перед оператором казанских перевозок АО «Транспортная карта».

Формально ни руководителем, ни владельцем вышеназванных фирм, работавших с АО по агентским соглашениям, Кузьмин не был, в обоих числился лишь коммерческим директором. «Орион» по его просьбе учредил и возглавил брат первой, покойной жены, «Лидер-Плат» — его бывший водитель, которого позже сменил зять. Все печати хранились у самого Кузьмина, деловые переговоры он вел сам, а руководители-номиналы лишь ставили подписи в нужных документах. Как объяснял на следствии сам обвиняемый, новые фирмы были созданы после того, как Росфинмониторинг внес его в черный список и заблокировал счета связанных с ним компаний «Центр платежей», «Трансбизнес» и «Супермаркет платежей». Именно эти фирмы с 2011-го выступали агентами АО «Транспортная карта».

Перед судом бизнесмен предстал по обвинению в двух эпизодах растраты — в особо крупном и значительном размере. Следователи МВД и прокуроры республики обвинили его в присвоении 145,3 млн рублей, которые в 2018—2020 годах были получены фирмами-агентами от пассажиров, но до потерпевшего АО «Транспортная карта» не дошли, а значит, не достались и тем, кто возил казанцев и гостей города.

Райсуд посчитал возможным исправление бизнесмена без изоляции от общества — наказал его 6 годами лишения свободы условно. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Второй эпизод хищения касался образования такой же агентской задолженности перед компанией «Метаком» в размере 475 тысяч рублей. После подачи заявления в полицию, долг этот был погашен, так что в суде финансовых претензий к обвиняемому эта потерпевшая фирма не предъявляла.

В прениях гособвинитель по делу Михаил Житлов предлагал для Константина Кузьмина реальный срок в колонии, райсуд посчитал возможным исправление бизнесмена без изоляции от общества — наказал 6 годами лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет. При этом суд сократил размер ущерба «Транспортной карты» почти на 20 млн рублей, произведя зачет тех долгов, что имелись у АО перед агентами. Иск самой потерпевшей компании суд удовлетворил лишь в размере 96 млн, указав на частичное возмещение со счетов «Лидер-Плата» и «Ориона» еще в 2020 году. К слову, Кузьмин более трех лет по этому делу Кузьмин отсидел под домашним арестом.

Этот приговор стал последним, который провозгласил в Казани судья Вахитовского райсуда Айрат Галлямов — по указу президента РФ этой осенью он приступил к работе судьей Херсонского областного суда. А прокуратура обжаловала приговор по Кузьмину, считая назначенное наказание мягким. Оценить доводы сторон по апелляционному представлению Верховный суд РТ планировал в конце ноября, однако от председателя райсуда поступило письмо о необходимости возврата дела для некоего дополнительного оформления. В итоге материалы вернулись в Вахитовский суд, а приговор по делу о хищении миллионов «Транспортной карты» так и не вступил в силу. Комментировать его адвокат Кузьмина не стал, однако отметил — доводы апелляционного преставления прокурора считает несостоятельными.

Версия обвиняемого об убытках от сотрудничества с «Транспортной картой»

Разбираясь в этой истории, райсуд был вынужден частично изучить «маршрут» денежных потоков от перевозки казанцев. Так, согласно договору АО «Транспортная карта» с фирмами-агентами, последним за услуги организации и работы пунктов пополнения электронных проездных полагались 0,7% агентских — от общего объема тех денег, что передавали и перечисляли пассажиры в этих пунктах.

Ранее агентам доставался 1% от оборота, однако совет директоров АО «Транспортная карта» снизил эту ставку. Заметим, указанное АО существует на рынке 16 лет, его создателями стали Комитет земельных и имущественных отношений исполкома Казани (49% доли) и АО «Социальная карта» (51%), учредителем которого является «Ак Барс Банк».

Глава Комитета по транспорту исполкома Казани Айдар Абдулхаков рассказал — на апрель 2020-го на фоне пандемии оператор задолжал перевозчикам 27 млн рублей, а самому оператору агенты задолжали 130 млн. realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом из показаний представителей АО «ТК» в суде выходило, что указанные агентские 0,7% входят в комиссионное вознаграждение 2,5%, которое ТК, как оператор перевозок, получает от исполнителей — компаний-перевозчиков. Причем из той же ставки оплачиваются процессинговые услуги — 0,4% — за доступ к платежному сервису и обработку платежей. Иначе говоря, самому оператору должно оставаться всего 1,4% процента от общего объема пассажирских поступлений.

На суде прозвучали показания главы Комитета по транспорту исполкома Казани и члена совета директоров АО «ТК» Айдара Абдулхакова, что на апрель 2020-го на фоне пандемии оператор задолжал перевозчикам 27 млн рублей, поэтому исполком инициировал проверку финансово-хозяйственной деятельности АО и выяснил — «Лидер-Плат» и «Орион» задолжали оператору свыше 130 млн рублей. Как вообще мог образоваться такой серьезный разрыв с учетом «мизерной» ставки 2,5% для оператора и 0,7% для компаний-агентов? Эти вопросы на следствии и суде не задавались. А между тем на старте процесса Константин Кузьмин заявлял: по агентским договорам через его компании прошло более 3,5 млрд рублей.

— Никаких денежных средств не похищал и в свою пользу не обращал. Задолженность образовалась за длительное время с ведома и разрешения руководства АО «Транспортная карта», что подтверждается финансовыми документами и отчетами агента с 2018 года, — сообщал обвиняемый.

Он объяснял, что свыше 70 пунктов оформления и пополнения карт создавались его фирмами с нуля — арендовались и ремонтировались помещения, нанимался персонал, закупалось оборудование, оплачивались коммуналка и связь. Расходы превышали размер агентской платы в 0,7%, о чем прекрасно знали в АО «Транспортная карта», поэтому закрывали акты оказанных услуг и до марта 2020 года никаких претензий по задолженности не предъявляли, уверял Кузьмин: «Напротив, в актах представители АО «ТК» указывали — претензий к объему и качеству работ нет».

Подсудимый уверял — большую часть полученных от населения средств направлял на обслуживание и открытие новых пунктов «по устному согласованию с «Транспортной картой». realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

По словам бизнесмена, на открытие наземного пункта приема платежей в те годы уходило 250 тысяч рублей, в метро — вдвое дороже. При этом каждая из новых точек первые полгода работала в убыток. Хотя принимала платежи не только по проездным, но и по услугам ЖКХ, штрафам ГАИ, налогам, а также занималась продажей лотерейных билетов. Подсудимый уверял — большую часть полученных от населения средств направлял на обслуживание и открытие новых пунктов «по устному согласованию с «Транспортной картой». Ведь оговоренный договором гентский процент расширять сеть не позволял.



Если бы агентам позволили ввести внешнюю комиссию, то есть взимать надбавку за услуги непосредственно с пассажиров, задолженности бы не было, пояснял Кузьмин. Вопрос этот неоднократно обсуждался, но добро на свой «процент» агенты так и не получили.

А потом пришла пандемия — с марта 2020-го месячные обороты «Ориона» и «Лидер-Плата» упали со 150 до 40 млн рублей... И финансовый кризис в отрасли стал очевиден всем.

Наличные от пассажиров перепродавали?

В качестве свидетеля по этому делу допрашивали и представителей службы безопасности «Ак Барс Банка», и первого зампреда КЗИО, члена совета директоров ТК Татьяну Козловскую. Она рассказала: ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности ТК никаких нарушений не выявляли, однако инициированная весной 2020-го проверка показала иное. По ее результатам работу гендиректора ТК Дениса Эйдлина совет директоров признал неудовлетворительной, поскольку выяснил: основная доля услуг агентов по сбору платежей «приходится на аффилированные компании «Лидер-Плат» и «Орион» (как и с кем они аффилированы, свидетель не уточняла, — прим. ред.) и конкурсный отбор по выбору агентов не проводится.

Кроме того, проверяющие выявили «потенциально поддельное письмо» с претензиями ТК в адрес «Ориона» и предположили, что оно было изготовлено «для создания видимости» того, что работа по истребованию долгов проводилась и до начала проверки.

В свою очередь глава Комитета по транспорту исполкома Айдар Абдулхаков объяснял, что «Транспортная карта» не отключала агентов-должников от автоматической системы обслуживания платежей потому, что текущие обязательства перед АО они выполняли. Однако должных мер воздействия по взысканию не принималось — ни обращений в суды, ни выставления пеней в 0,1% за каждый день просрочки со стороны ТК не было, хотя договор предусматривал такие санкции.

Гендиректор компании-оператора Денис Эйдлин свидетельствовал, что в мае 2020-го им было принято решение об отключении от системы агентов-должников, однако сверху «поступило указание — подключить их вновь во избежание транспортного коллапса».

Гендиректор компании-оператора Денис Эйдлин пояснял — после отключения в мае 2020-го агентов-должников от системы получил указание — «подключить их вновь во избежание транспортного коллапса». realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Несколько свидетелей обвинения свидетельствовали о том, что полученные от населения платежи за транспорт могли прокручиваться подсудимым с целью извлечения дополнительной прибыли. Так, бывшая сотрудница одного из платежных пунктов уверяла — в период работы там узнала, будто бы Кузьмин «продает полученную от населения наличность различным лицам, получая доход в 4—6%». Другая экс-сотрудница подтвердила — такой слух ходил среди работников офиса и торговых точек, но конкретные детали ей неизвестны.

А вот некий свидетель Гималетдинов рассказывал на следствии, что вместе с приятелями приобрел компанию «Бетон 365» и в ходе работы познакомился с Кузьминым, предлагавшим услуги «по продаже наличных денежных средств». Если верить свидетелю, схема была простой — сторонняя компания перечисляет средства на счет «Лидер-Плата», бухгалтерия оформляет документы о взаимоотношениях между организациями и возвращает внесенную сумму налом за вычетом комиссии 5%. Нашелся и свидетель, уверявший — через того же Гималетдинова и «Лидер-Плат» прокрутил с получением наличных около 1 млн рублей, при этом никаких иных законных услуг агент ТК ему не оказывал.

Показания этих свидетелей приведены в приговоре, однако оценка свидетельствам возможного обнала не дана — ведь такое обвинение Кузьмину даже не было предъявлено. Поскольку еще на предварительном следствии данная версия полиции не была подкреплена доказательствами. А показания в деле остались. Де-факто даже после процесса осталось неясным — исчезли те самые 100 млн рублей или были вложены в дело — представленные документы в защиту обвиняемого также не были оценены. А ведь речь идет о деньгах, которые отдали пассажиры, и которые не дошли до перевозчиков!

Никакого имущества у осужденного под арестом нет, так что перспективы взыскания 96 млн рублей по приговору суда туманны. Сам Кузьмин ради погашения части ущерба на 2,3 млн рублей добровольно продал квартиру еще в ходе следствия.

Нюанс в том, что за несколько лет до результата уголовного разбирательства арбитражные суды удовлетворили претензии АО «Транспортная карта» к «Ориону» и «Лидер-Плату» на сумму свыше 200 млн рублей, взысканных с учетом неустойки. При этом на судебном допросе представитель одной потерпевшей компании признавался, что изначально пошел не в суд, а в полицию — не было денег на оплату судебной госпошлины. Ну а директор другой сказал — написал заявление, когда к нему с таким предложением пришли сами сорудники МВД.

В данный момент основными партнерами АО по продаже проездных и приему платежей за проезд являются банки, «Почта России» и сеть киосков по торговле печатной продукцией, и доля наличных платежей от пассажиров существенно сократилась.