В Госдуме оценили целесообразность увеличения срока срочной службы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов рассказал об отсутствии необходимости в увеличении срока службы по призыву. Соответствующую идею на днях озвучили депутаты Виктор Соболев и Андрей Гурулев.

Парламентарии предложили увеличить срок как минимум до двух лет. По мнению Гурулева, это решение позволило бы решить проблемы с количеством призывников и качеством подготовки мобилизационного ресурса.

— Данные умозаключения и высказывания являются абсолютно личным и частным мнением депутатов. Что касается позиции комитета по обороне Государственной думы, то эти заявления никак с ней не коррелируются, мы остаемся убежденными сторонниками того, что на сегодняшний день никакой необходимости в увеличении срока службы по призыву нет, — цитирует Андрея Картаполова «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В июле глава комитета Госдумы говорил о планах сохранить существующий срок в армии. Картаполов объяснил, что боевая подготовка в войсках спланирована «таким образом, что она имеет полугодовой цикл». По его словам, в течение первого полугодия срочник должен получить специальность, а затем «усовершенствовать навыки применения».

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Айрат Назипов