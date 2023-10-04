Итоги дня: даты Ураза-байрама и Курбан-байрама, уход ректора Университета Иннополис, Татарстан посетит Мирзиёев
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 4 октября:
- В Казани стартовал III Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Его участников и гостей, среди которых министр промышленности и торговли страны Денис Мантуров, поприветствовал президент РФ Владимир Путин. На пленарном заседании форума раис Татарстана Рустам Минниханов заявил об активном сотрудничестве республики с партнерами из Узбекистана в первую очередь в области экономики и инвестиций.
- На Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном обсуждались различные транспортно-логистические проекты: от масштабного строительства новых совместных транспортных коридоров к Индийскому океану до возобновления пассажирских авиарейсов и поездов. Подробнее о первом дне — в материале «Реального времени».
- По приглашению Владимира Путина президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию 5—7 октября. Он также планирует приехать в Татарстан и провести переговоры с Рустамом Миннихановым.
- Первый ректор Университета Иннополис Александр Тормасов покидает свой пост. Он полностью посвятит себя научно-исследовательской деятельности. Кандидатура нового ректора Университета проходит согласование учредителей.
- Рустам Минниханов вручил Александру Тормасову медаль «За доблестный труд». Они обсудили повышение качества подготовки IT-специалистов и вопросы развития Университета Иннополис.
- Правительство России изучает финансовую ситуацию в «Роснано», которое накануне объявило о рисках банкротства. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что внутри корпорации «принимаются меры по оздоровлению ситуации», но дыра в организации «действительно, слишком большая».
- БРИКС планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнеров к предстоящему саммиту в Казани в 2024 году. МИД России не исключает попадания в него ряда латиноамериканских стран.
- Заместитель Генпрокурора России Николай Шишкин представил экс-прокурора Татарстана Илдуса Нафикова в качестве прокурора Марий Эл. Он обратил внимание на некоторые проблемы республики, которые потребуют его пристального внимания.
- По сообщениям СМИ, правительство России может в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти». Также государство до конца 2023 года продолжит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки.
- Казанцы стали массово жаловаться на появление графы по оплате еще не включенного отопления в коммунальных платежах за сентябрь. Власти заявили, что доначисления действительно происходят, что связано с опозданием в передаче показаний счетчиков.
- В Казани осужден адвокат по громким делам и отец четырех детей Марсель Бадрутдинов. Его признали виновным в мошенническом хищении 2 млн рублей под предлогом передачи взятки должностным лицам судебной системы в 2016 году. Он приговорен к 2,5 года колонии общего режима. Подробности — в репортаже «Реального времени».
- Минздрав России внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действовать до начала осени 2030 года.
- Совет улемов ДУМ Татарстана утвердил календарь знаменательных мусульманских дат в 2024 году. Священный месяц Рамадан начнется 11 марта. Ураза-байрам мусульмане отпразднуют 10 апреля, Курбан-байрам — 16 июня.
- По всей России прошла масштабная проверка систем оповещения населения. «Объявление тревоги» проверялось и на улицах, и в квартирах, но казанцы утверждают, что не слышали и не видели никаких объявлений и звуков. Подробнее — в материале «Реального времени».
- В России произошел масштабный сбой федеральной информационной системы Госавтоинспекции. По этой причине возникали проблемы с регистрацией автомобилей и выдачей водительских удостоверений. Проблему устранили и экзаменационный отдел Госавтоинспекции Казани возобновил работу, посетителей принимают по записи.
- Новую национальную систему высшего образования в российских вузах внедрят с 1 сентября 2025 года. К этому времени утвердят обновленные образовательные стандарты и сформируют макет новой системы.
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии 2023 года. Ими стали американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс, а также советский и американский ученый Алексей Екимов. Екимову и Брюсу независимо друг от друга удалось создать квантовые точки, а Бавенди совершил революцию в химическом производстве.
- После того, как Турция отказалась от своей заявки на проведение чемпионата Европы по футболу — 2028, турнир примут Великобритания и Ирландия. Чемпионат мира по футболу в 2030 году состоится на трех континентах — матчи примут шесть стран из Южной Америки, Европы и Африки.
- МОК не допустит российских спортсменов до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года даже в нейтральном статусе, а Международная федерация футбола допустила сборные России до 17 лет к соревнованиям под эгидой организации. Юниорам разрешили проводить матчи без флага, национальной формы и гимна.
Ключевые события 588-го дня специальной военной операции на Украине:
- ФСБ России пресекла попытку проникновения в Крым украинской диверсионно-разведывательной группы. Одного из ее членов удалось задержать. Попавший в плен диверсант рассказал о планах снять фото и видео на фоне флага Украины в Крыму.
- Ночью самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. Они двигались в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
- На Донецком направлении отражены еще четыре атаки штурмовых групп 5-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 53-й механизированной бригад ВСУ у н. п. Андреевка, Водяное и Невельское (ДНР).
- На Краснолиманском направлении отражены две украинские атаки у Ямполовки (ДНР) и Серебрянского лесничества. На Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовой группы 127-й бригады территориальной обороны у н. п. Приютное. Ударами штурмовой и армейской авиации поражена живая сила и техника 72-й механизированной бригады ВСУ около Новомихайловки.
- На Купянском направлении поражена живая сила и техника 25-й воздушно-десантной, 32-й, 115-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады терробороны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, танк и два автомобиля.
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны у Херсона.
- На Запорожском направлении нанесено поражение живой силе и технике 46-й аэромобильной бригады и 15-й бригады нацгвардии ВСУ. Уничтожено до 45 украинских военнослужащих и два автомобиля.
- Средствами противовоздушной обороны перехвачены две противокорабельные ракеты «Нептун», управляемая авиационная бомба JDAM производства США и семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Град». За сутки уничтожены и подавлены 74 украинских беспилотника.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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