«Идет сбор сведений со всей республики в течение двух недель»: как в Татарстане прошла проверка оповещения

Татарстанцев взволновала сегодняшняя проверка систем гражданской обороны

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня по всей России прошла масштабная проверка систем оповещения населения. Сигнал должен был прозвучать в 10.43, но в Москве и Казани сирены и громкоговорители заработали чуть раньше — в 10.40. «Объявление тревоги» проверялось не только на улицах, но и в квартирах, поскольку на пару минут эфир общероссийских теле- и радиоканалов сменился информацией по безопасности. Несмотря на такой широкий и, казалось бы, тщательный охват, без проблем все же не обошлось. Жители столицы Татарстана в один голос стали заявлять о том, что не слышали и не видели никаких объявлений и звуков в совершенно разных районах города. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Подача звуковых сигналов плановая»

О том, что в Татарстане 4 октября будет проводиться проверка оповещения граждан с запуском звуковых сирен, МЧС республики сообщило еще на прошлой неделе. В пятницу жителям региона пришли СМС-сообщения, в которых говорилось: «Внимание! 4 октября 2023 года в Республике Татарстан будет проводиться плановая проверка оповещения населения с запуском звуковых сирен. Просим сохранять спокойствие».

Столь раннее оповещение о предстоящей проверке, как и регулярное напоминание о ней были необходимы для того, чтобы не создавать панику на фоне проведения СВО. Как рассказывал еще в апреле этого года заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Радик Гисмятов, к сегодняшним проверкам объектов, как и в целом всей работы системы гражданской обороны приковано особое внимание со стороны граждан. То, что на деле проводится ежегодно, в настоящее время вызывает тревогу на фоне постоянных новостей.

— Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней. Сохраняйте спокойствие — подача звуковых сигналов плановая, — сообщали в МЧС России за день до проверки.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Последний раз комплексную проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в Казани и других населенных пунктах Татарстана планировали запустить 1 марта. В целом, как было сказано выше, это мероприятие плановое и проводится ежегодно по два раза — в марте и в октябре. Однако тогда МЧС России приняло решение перенести сроки проведения проверок в связи с хакерскими атаками 22 и 28 февраля, когда по каналам теле- и радиовещания распространили ложную информацию об угрозе воздушной опасности.

По всей России уже прошла тренировка по гражданской обороне

Что касается сегодняшней проверки, то еще одной из причин ее высокой «популярности» и активного обсуждения у граждан стала штабная тренировка по гражданской обороне. Она прошла вчера и также затронула всю Россию. Изначально телеграм-канал Baza писал, что подобные учения — для всех регионов и в один день — проводятся впервые в истории страны. Также он писал, что для них даже была разработана легенда, согласно которой тренировка пройдет в условиях военного положения, всеобщей мобилизации и разрушения 70% жилья.

В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану «Реальному времени» подтвердили, что учения действительно были. Органы и учреждения ведомства, как и другие звенья РСЧС, традиционно приняли в них участие. Как и проверка систем оповещения, это мероприятие оказалось ежегодным.

— В ходе тренировки будут отработаны практические мероприятия по гражданской обороне и при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия с другими участниками РСЧС, прежде всего с МЧС, — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану.

«Считайте, все мы под завалами сейчас»

В 10.43 по всей Казани должен был раздаться сигнал «Внимание всем!». Однако, как уверяют жители города, и объявление, и сирены были слышны далеко не везде. Высказать свое недовольство большинство горожан решило в официальном чате с мэрией, куда поступило около 30 сообщений о неработающих системах оповещения. «Реальное время» публикует часть из них:

— В Дербышках не было никакой сирены, а была бы, то куда бежать? Ни одного бомбоубежища. По телевизору показывают новости, когда на Украине в Киеве бомбежки. Сирена ой как орет, мертвого подымет, а у нас что? — написала жительница Казани по имени Татьяна.

Еще одна местная жительница по имени Натали заявила, что сравнивать нынешние системы гражданской обороны с советскими просто бессмысленно.

— Я ее ни разу за все эти годы не слышала. И даже сегодня. Даже не в курсе, где бункер, куда прятаться, находясь дома. Объявления о сирене я увидела впервые только после 2022 года. И то ее отменяли. А вывеску «бункер» со стрелочкой повесили в поликлинике только после прошлого года. И на работе стали показывать, где бункер, только после прошлого года. В СССР и мужчин постоянно забирали на сборы с работ. Сравнивать неактуально. Поэтому вопрос: «А что так резко начали?» — вполне резонный, — написала она.

В целом жители Казани стали массово писать, что такие проверки сирен начались лишь после 2022 года.

— Школьные сирены были, в торговых центрах были, а эти начались только после 2022 года. До этого ни разу не слышала. Да и эту тоже не везде слышно было. Если каждый год проверяют, то почему до сих пор не везде она? Если бы ее каждый год, начиная со времен СССР, включали, то вопросов бы не возникло, — написала еще одна девушка.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще один гражданин, не получивший ответ на вопрос, почему сирены не было слышно возле его дома, заявил, что причиной тому несвоевременная работа ведомств.

— Проверку сирен обязаны проводить ежеквартально с составлением актов. В итоге выходит, что и проверок не было, и оборудования в нерабочем состоянии, — написал он.

Когда еще одна женщина написала о неудавшейся проверке, то пресс-служба мэрии попросила ее не создавать панику. В свою очередь горожанка продолжила стоять на своем и заявила, что требует починить эти системы, чтобы быть уверенной в собственной безопасности.

— Так я и не паникую. Читайте между строк. Я говорю, что я не оповещена, как и многие другие. Причем это не первый раз их не слышно. И просила исправить, говорила об этом. Как говорится, пока петух жареный не клюнет... Прошу исправить эти системы и сделать еще одну проверку. Написала в другие структуры выше тоже, конечно. А то может в Москве думают, что все нормально, все работает. Пришлось сказать, что это не так. Раз город не следит за оборудованием, тем более в такое время, — написала она.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Ряд комментариев о сегодняшней проверке был лаконичен и просто сообщал о проблеме:

— Ново-Савиновский район, возле школы №25 сирены не было. Хотя раньше ее было слышно очень хорошо, громко.

— В Дербышках никакую сирену не слышали.

— На улице Габишева тоже тишина.

— На Комсомольской не было, хотя под боком МЧС.

— Ямашева-Мусина почти ничего не слышно было.

— Улица Левченко тишина.

— В районе Симонова тоже что-то я не слышала ничего.

— Если в Казани какие-то сирены и включали, то в районе улиц Аделя Кутуя и Гвардейской ничего не было слышно.

— Включил первый раз за пять лет радио, открыл окна, а сирены нет! Улица Зур Урам.

Как отметила одна из жительниц Казани, если бы угроза действительно существовала, а оборудование, которое должно оповещать граждан, работало так же, то они бы оказались «под завалами».

— Что-то вообще мало где слышно было. Как так? Считайте, все мы под завалами сейчас. И по телевизору не было ничего. Или это на определенном канале должно было быть? Я предполагала, что сигнал основной заглушится и пустят оповещение. Плохо как-то сработало все, — написала она.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

«По результатам проверки будет составлен план восстановления работоспособности сирен»

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин прокомментировал «Реальному времени» комментарии горожан по поводу неработающих систем. По его словам, проверка как раз и проводилась с целью выявить неисправности.

— Для этого проверка и проводится. По результатам проверки будет составлен план восстановления работоспособности сирен, — сказал он.

Он также уточнил, что в настоящее время уже ведется сбор информации о всех системах на территории республики.

— Идет сбор сведений со всей республики в течение двух недель. Кропотливая работа, — рассказал Родыгин.

При этом начальник пресс-службы также сообщил, что такие системы оповещения, как громкоговорители и сирены, все же есть не везде.

— Как правило, когда речь идет о речевых сиренных установках и электросиренах в малых населенных пунктах, то прежде всего они ставились там, где возможно возникновение лесного пожара и переход огня на деревни и поселки, либо в зонах возможного подтопления в паводок, — сказал он.

Летом в Татарстане выявили более 200 бесхозных систем оповещения населения



Напомним, в июле сообщалось, что в Татарстане в ходе инвентаризации технических средств оповещения МЧС республики выявило 244 электромеханические сирены, которые не числятся на балансе ни одного из ведомств. Установили и ввели в эксплуатацию эту технику еще в 1970—1980-х годах.



Согласно копиям документов, сирены С-40 смонтировали во время строительства «Компекса-53» ТАССР в Казани, в 1981—1985 годах. Приемочные комиссии оборудования назначались приказами начальника ПТУС ТАССР (предшественник Минцифры Татарстана) и состояли в основном из специалистов Казанской ГТС (предшественник ПАО «Таттелеком»).

В этой связи министерство организовало работу по установлению возможных собственников и балансодержателей сирен. Однако республиканские Минцифры, Минземимущество, ПАО «Таттелеком» и Госархив Татарстана ответили, что на их балансе это оборудование не состоит.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Между тем эти электромеханические сирены являются составной частью системы оповещения населения в Татарстане, указали специалисты.

В соответствии с требованием Кабмина республики эксплуатацию системы оповещения населения более 20 лет организует МЧС. Таким образом, министерство, не являясь собственником и балансодержателем имущества, все это время «добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим».

Согласно российскому закону, при подобных обстоятельствах лицо приобретает право собственности на такие объекты. В результате право собственности на электромеханические сирены С-40 в количестве 236 штук и С-28 в количестве 8 штук перешло республике.



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