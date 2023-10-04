МОК не допустил российских спортсменов до юношеских Олимпийских игр — 2024

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит российских спортсменов до участия в юношеских Олимпийских играх 2024 года даже в нейтральном статусе. Об этом сообщает издание «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

— Если говорить о зимних юношеских Играх — 2024, то ни один нейтральный спортсмен в индивидуальном порядке не может участвовать в Канвондо, — цитирует издание заявление пресс-службы МОК.

Ранее спортсменов в нейтральном статусе не допускали только до командных соревнований, однако на ближайших юношеских Олимпийских играх решение МОК будет распространяться и на индивидуальные состязания, уточнили в организации.

Глава МОК Томас Бах в мае заявил, что организация ведет работу над возвращением россиян на международную арену. Он отметил, что комитет активно сотрудничает с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований. Бах выразил надежду, что спортсмены из России и Белоруссии смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.



Уже в июне исполнительный директор МОК Кристоф Дюби заявил, что комитет еще не принял решения касательно участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года.



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Максим Кокунин