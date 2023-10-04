Из-за масштабного сбоя в системе ГИБДД затруднена регистрация автомобилей и выдача прав

Фото: realnoevremya.ru/Кристина Миронова (архив)

В России произошел масштабный сбой федеральной информационной системы Госавтоинспекции. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, по этой причине возникли проблемы с регистрацией автомобилей и выдачей водительских удостоверений.

— В настоящее время в связи с техническим сбоем в работе федеральной информационной системы Госавтоинспекции России регистрация автомобилей и выдача водительских удостоверений затруднены, — объяснил собеседник агентства.

Причины сбоя сейчас устанавливаются. Устранить неполадки пытаются профильные специалисты.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом году в работе федеральных информационных систем ГИБДД произошли несколько сбоев. Технические проблемы возникали по линии предоставления государственных услуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов