«Пересчитывается плата по услуге»: почему казанцы платят за отопление до старта сезона

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанцы стали массово жаловаться на то, что в коммунальных платежах за сентябрь стала появляться графа по оплате еще не включенного отопления. По этой причине счета резко выросли в своей цене, что вызвало недовольство горожан. В свою очередь мэрия Казани заявила, что такие доначисления действительно происходят и связаны они с опозданием в передаче показаний счетчиков.

— Добрый день, хотелось бы получить разъяснения по теме отопления. В связи с теплой погодой в сентябре отопление не дали, на сегодняшний день, 04.10.2023, тепла в квартире так и нет. Но счет-фактура пришла с графой «отопление» (3219, 88), — написала жительница города по имени Ирина.

По словам еще одной местной жительницы, вчерашняя квитанция по счетам за ЖКУ достигла 8 тысяч рублей из-за включения в нее платы за отопление. «Раз у вас есть такое постановление, мол, восьмимесячный отопительный сезон, тогда давайте отопление с сентября. Я многодетная мама с онкобольным мужем и должна кому-то в карман положить денежку за неоказание услуг», — написала она.

Как рассказали в Комитете ЖКХ, размер платы за коммунальные услуги населению рассчитывается исходя из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии — исходя из нормативов их потребления.

— В летний период если жители передали показания индивидуальных приборов учета по горячему водоснабжению, потребленному в период отопления, то перерасчет производится с доначислением тепловой энергии за период, когда было отопление, в результате чего пересчитывается плата по услуге «Отопление». Доначисления в летний период есть в домах, где жители с опозданием передают показания счетчиков. При своевременной передаче, как правило, доначислений не бывает. Расчет начислений представляется управляющей организацией конкретно собственнику помещения по его запросу, — сообщили в мэрии города, подчеркнув, что платежи составляют управляющие компании, а не город.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, отопительный сезон в Казани начнется на этой неделе — в четверг, 5 октября. При этом детские сады, школы и больницы Казани начали обеспечивать теплом еще на прошлой неделе. Отопление есть в 298 из 853 объектов социальной сферы.



По данным на конец сентября, решение о начале отопительного сезона приняли 35 муниципальных образований Татарстана. Отапливался каждый десятый (11%) многоквартирный дом.



Напомним, отопительный сезон не привязан к конкретным датам. Его вводят, если среднесуточная температура воздуха на протяжении как минимум пяти дней держится ниже +8 градусов.



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Максим Кокунин