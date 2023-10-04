Президент Узбекистана посетит Татарстан

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

По приглашению Владимира Путина президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Россию с официальным визитом. Во время поездки он намерен приехать в Татарстан и провести переговоры с раисом республики Рустамом Миннихановым.

В России глава Узбекистана будет находиться с 5 по 7 октября. За это время он намерен встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным и премьер-министром Михаилом Мишустиным.

— В повестку дня предстоящих встреч включены вопросы дальнейшего углубления двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание будет уделено расширению практического сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и гуманитарной сферах, — сообщает пресс-служба Мирзиёева.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, по итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и Узбекистаном превысил $290 миллионов. По итогам первого полугодия этого года он вырос почти на треть.

В июле Рустам Минниханов поздравил Шавката Мирзиёева с победой на выборах президента Узбекистана. Он выразил надежду, что и впредь сотрудничество между Татарстаном и Узбекистаном в рамках дружественных российско-узбекистанских отношений будет плодотворным благодаря «совместным созидательным усилиям».



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Айрат Назипов