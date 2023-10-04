Александр Тормасов покидает пост ректора Университета Иннополис

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый ректор Университета Иннополис Александр Тормасов покидает свой пост. Его он занимал 11 лет — с сентября 2012 года.

Как сообщает аппарат вице-премьера Татарстана Романа Шайхутдинова, Александр Тормасов решил полностью посвятить себя научно-исследовательской деятельности. Кандидатура нового ректора Университета Иннополис проходит согласование учредителей.

— Горжусь, что стоял у истоков создания Университета Иннополис и вложил много сил и энергии в его открытие. Все годы работы в ИТ-вузе я старался поддерживать развитие научных исследований и подготовку высококвалифицированных специалистов, а также создавать комфортную атмосферу для студентов, преподавателей и сотрудников. Но пришло время обновлений и свежих идей, — заявил Александр Тормасов.

Утром 4 октября Александр Тормасов провел встречу с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Они обсудили повышение качества подготовки ИТ-специалистов и вопросы дальнейшего развития Университета Иннополис.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Во время встречи Рустам Минниханов вручил Александру Тормасову медаль «За доблестный труд». Он удостоился ее за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.



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Татьяна Демина