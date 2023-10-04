ЧМ-2030 по футболу впервые пройдет на трех континентах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чемпионат мира по футболу в 2030 году состоится на трех континентах. Матчи примут шесть стран из Южной Америки, Европы и Африки, сообщает сайт FIFA.

Матч-открытие состоится в Уругвае, где сыграет местная национальная команда. Также первые футбольные поединки пройдут в Аргентине и Парагвае.

Оставшиеся игры мундиаля примут Испания, Португалия и Марокко.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня стало известно, что Чемпионат Европы по футболу 2028 года примут Великобритания и Ирландия. Такое решение было принято после того, как Турция отказалась от своей заявки на проведение турнира.

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Айрат Назипов