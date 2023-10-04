Великобритания и Ирландия примут Евро-2028 по футболу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Чемпионат Европы по футболу 2028 года примут Великобритания и Ирландия. Такое решение было принято после того, как Турция отказалась от своей заявки на проведение турнира.

Как пишет «Чемпионат», УЕФА направила футбольным ассоциациям обеих стран письма с подтверждением того, что их совместная заявка была должным образом изучена и направлена на оценку исполнительному комитету УЕФА, заседание которого состоится 10 октября в Ньоне.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Евро-2028 — это 18-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, проводимого каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. Предполагалось, что он станет первым в истории турниром с участием 32 команд, но в январе 2023 года было принято решение оставить 24 команды в финальной части турнира.

Напомним, на прошлой неделе исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к руководству с предложением допустить юниоров до международных соревнований. Спортсменов до 17 лет предложили допустить до соревнований в нейтральном статусе: без флага и гимна, а также при условии, что матчи они будут проводить не в России.



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Айрат Назипов