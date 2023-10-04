Кремль отреагировал на предупреждение «Роснано» о риске банкротства

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/Заместитель руководителя Администрации президента – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время большой пресс-конференции Владимира Путина

Правительство России изучает финансовую ситуацию в «Роснано». Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Принимаются меры внутри корпорации по оздоровлению ситуации, там были определенные успехи. Но если вы помните, президент России вскользь упомянул о достаточно большой дыре в этой корпорации, она, действительно, слишком большая, — цитирует его RT.

Собеседник уточнил, что правительство «занимается этим вопросом».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Корпорация «Роснано» предупредила о рисках появления признаков банкротства. В отчете компании сказано, что по состоянию на 30 июня объем требований кредиторов значительно превышает стоимость активов корпорации. В этих условиях «Роснано» не сможет погасить долговые обязательства в полном объеме до конца года, говорится в отчете.

Месяц назад президент России Владимир Путин высказался об Анатолии Чубайсе, заявив, что «он удрал» и теперь в «Роснано» идут сложные процессы, там «большая финансовая дыра». Бывший руководитель корпорации не захотел комментировать высказывания главы государства.

В декабре 2020 года Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем. До этого он занимал пост гендиректора «Роснано». После начала спецоперации бывший глава компании покинул Россию.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов