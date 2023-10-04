Президент России поприветствовал участников проходящего в Казани III Форума межрегионального сотрудничества

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/В ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности (в режиме видеоконференции)

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей III Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, который стартовал в Казани. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в Казани третьего Форума межрегионального сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан. Кооперация по линии регионов является значимой составляющей отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами, — сказано в сообщении.

Он рассказал, что российские регионы и области Узбекистана «заключают соглашения о сотрудничестве, поддерживают активный делегационный обмен и регулярно проводят соответствующие выставки и презентации».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— Ваш форум представляет собой действительно эффективный механизм прямого диалога с участием руководителей региональных и муниципальных органов власти, бизнесменов, деятелей науки, культуры и образования. В центре внимания — различные аспекты взаимодействия в сферах промышленности, торговли, транспорта, логистики, туризма и молодежной политики, — добавил российский лидер.

Глава государства выразил надежду, что высказанные участниками соображения и идеи будут служить дальнейшему наращиванию плодотворного российско-узбекистанского сотрудничества.

Для участия в III Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном прибыл глава Минпромторга России Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев. Они уже провели переговоры с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.



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Айрат Назипов