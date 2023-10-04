Новую систему образования внедрят в вузах России в 2025 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новую национальную систему высшего образования внедрят в вузах России с 1 сентября 2025 года. К этому моменту должен быть сформирован макет новой системы и утверждены новые образовательные стандарты, рассказал заместитель руководителя Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

— Пока что можно обозначить лишь новые сроки внедрения национальной модели российского высшего образования — это 1 сентября 2025 года. К этому моменту должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты, — передает его слова «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, президент России Владимир Путин, оглашая 21 февраля послание Федеральному собранию, предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. При этом он обратил внимание, что переход необходимо сделать плавным.

В мае этого года российский лидер подписал указ о реализации пилотного проекта по изменению уровней профессионального образования. Проект предусматривает введение базового высшего на срок от 4 до 6 лет и специализированного высшего образования от года до 3 лет.

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Айрат Назипов