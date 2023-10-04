«Это высший пилотаж цинизма»: за что посадили казанского адвоката Марселя Бадрутдинова

Советский суд Казани признал защитника виновным в уводе 2 миллионов, а тот сообщил — силовики требовали показаний против коллеги

Фото: /realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Казани осужден адвокат по громким делам и отец четырех детей Марсель Бадрутдинов. Он защищал от обвинений трейдера-манипулятора ценными бумагами и члена сборной России по хоккею на траве, наварившегося на уязвимости системы банка. А вчера сам был признан виновным в мошенническом хищении 2 млн рублей под предлогом передачи взятки должностным лицам судебной системы в 2016 году. О фальсификации и оговоре Бадрутдинов твердил с первого дня следствия, но суд ему не поверил и приговорил к 2,5 года колонии общего режима. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Отныне ни один адвокат, следователь, прокурор чувствовать себя в безопасности не может»



Под домашним арестом адвокат Марсель Бадрутдинов провел больше двух лет. Просил об оправдании, но на финальное заседание в Советский райсуд Казани 3 октября пришел с вещами.

В последнем слове был краток. Обращаясь к председательствующей судье Алсу Шайхутдиновой, выразил надежду — ее опыт работы и солидный багаж знаний позволят вынести достойное решение.

— Как-то не хочется верить, что какое-то преступное сообщество при поддержке силовых структур просто голословно обвиняет человека и его сажают в тюрьму. Это, по-моему, высший пилотаж цинизма, который присутствует в этих людях, отсутствие каких-то принципов в этой жизни, — заявил он. — В такого человека я превращаться не хотел, когда начали намекать, что я должен оговорить своего коллегу.

По словам обвиняемого, на оговор он не пошел и ему «испортили всю жизнь» — даже в случае оправдания начинать придется «не с нуля, а с жирного минуса». Далее Бадрутдинов напомнил суду — главные свидетели обвинения нечисты перед законом. Двое уже побывали за решеткой, третью судят сейчас — за невыполнение элементарных работ по заземлению проводки, вследствие чего в бассейне арендованного частного дома погиб человек. «Обвинение надуманно, сфабриковано и голословно», — завершил свою финальную речь адвокат-подсудимый.

Уголовное дело против Марселя Бадрутдинова было возбуждено летом 2021 года, после выхода на свободу его бывшего клиента Булата Шакирова. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Его защитник Камиль Даишев, в прошлом — сотрудник прокуратуры РТ, заявил, что дело с такими противоречиями и нестыковками вообще не должно было возбуждаться, и дал понять — приговор в отсутствие объективных доказательств передачи денег может стать прецедентом.

— Отныне ни один адвокат, следователь, прокурор чувствовать себя в безопасности не может. Стоит любому жулику написать заявление, оговорить, представить какие-то сомнительные документы, записи — и дело в шляпе: человек безвинно будет наказан. Боюсь, такая практика быстро станет повсеместной и будет орудием мести нечистых на руку персонажей, — предположил Даишев.

Бывший следователь МВД с многолетней адвокатской практикой Артем Митин в финале прений был предельно конкретен: «Невиновность моего подзащитного доказана всеми материалами дела».

Прокурор ссылался на запись «прошуна» и запрашивал срок в 4 года

Уголовное дело против Марселя Бадрутдинова было возбуждено летом 2021 года, после выхода на свободу его бывшего клиента Булата Шакирова. В 2016-м того заподозрили в страховом мошенничестве и арестовали. По версии обвинения, от адвоката поступило предложение — решить вопрос с освобождением под домашний арест за взятку в 2 млн рублей «должностным лицам судебной системы Татарстана».

Деньги, как настаивал в прениях гособвинитель Дмитрий Зайцев, были переданы матерью Шакирова (ныне покойной) в адвокатском офисе не позднее 31 марта 2016 года, но ей не принадлежали — женщина заняла их у родственницы Наили Кадыровой. Первоначально сотрудники ФСБ и СК полагали, что взятка имела место, потому подозревали Бадрутдинова в посредничестве коррупционной сделке. Однако позже решили — на взятку 2 миллиона не пошли, были похищены обвиняемым.

В прениях представитель прокуратуры Дмитрий Зайцев просил для подсудимого 4 года колонии общего режима. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Шакиров же свидетельствовал — после выхода из колонии нашел в вещах матери флешку с аудиозаписями. По мнению свидетеля и силовиков, записи зафиксировали переговоры Шакировой, ее сожителя Тазеева и адвоката Бадрутдинова весной 2016 года. На данное доказательства ссылался в прениях гособвинитель Зайцев. Приведем небольшую цитату из оглашавшейся в суде расшифровки разговора:

Женщина: Так это кто будет решать — Верховный или Приволжский?

Мужчина 1: Сначала Верховный решает, Приволжский не это решает, Приволжский совершенно другую тему решает.

Женщина: Нет, это вот люди обогащаются, извини меня, на 2 миллиона рублей, знать бы че, горы свернула бы.

Мужчина 1: Я понимаю все прекрасно. Понимаешь, там сложная политическая ситуация по этому делу, там очень много где, как бы, знаешь, там еще так.

Мужчина 2: Тем не менее они же взялись за эту сумму, они говорят — да, мы решим.

Мужчина 1: Я же, смотри, я являюсь кем — я являюсь прошуном, правильно? Я пришел, попросил, мне сказали. То, что мне сказали, я вам озвучил. Что вы от меня еще хотите?

Мужчина 2: Гарантии нужны, если нет, значит...

Мужчина 1: Не говорят, извини, никаких гарантий нет. Если бы сказали, я бы, наверное, так и сказал.

Собственно, данная запись и стала опорой обвинения. Никто из живых свидетелей при предполагаемой передаче миллионов не присутствовал. Однако к делу приобщили данные о снятии средств со счета Кадыровой и материалы дела о страховом мошенничестве — как Верховный суд РТ признал незаконным арест Шакирова и вернул материалы с ходатайством о мере пресечения на пересмотр. А далее Шакирову повторно избрали арест, и в 2019-м он получил 7,5 года колонии по делу о серии подставных ДТП и ложных доносов с целью получения страховки. Сводному брату Шакирова — экс-директору «Экспертно-правовой компании» Марату Кадырову дали срок на год больше. Ущерб по делу превысил 40 млн рублей.

Марсель Бадрутдинов настаивал — 2 млн «под суд» ни у кого не брал, а свидетели обвинения противоречат сами себе, потому что не помнят, как врали раньше. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Шакиров, Кадырова и Тазеев стали главными свидетелями обвинения против адвоката. При этом Кадыровой в ходе следствия заявлялся гражданский иск на 2 млн рублей, однако следователи отказались признавать ее потерпевшей, считая установленным, что та сознательно намеревалась дать взятку за незаконные действия и жертвой обмана не является.

В прениях представитель прокуратуры Советского района Дмитрий Зайцев просил суд признать смягчающим обстоятельством наличие у обвиняемого четырех малолетних детей, но наказать его реальным сроком в 4 года колонии общего режима.

Версия защиты: «Запись сфальсифицированная, с признаками монтажа»

На судебном допросе и в прениях Марсель Бадрутдинов настаивал — 2 млн «под суд» ни у кого не брал, а свидетели обвинения лгут и противоречат сами себе, потому что не помнят, как врали раньше. Адвокат указывал — приглашенный защитой специалист и специалист по компьютерно-техническому обеспечению суда в процессе четко заявили — записи на флешке не являются оригинальными, они были сохранены на этом носителе лишь 28 февраля 2021 года, а никак ни весной 2016-го. При этом о наличии исходника в материалах дела речь не идет.

Подсудимый напомнил — защита дважды просила суд назначить экспертизы на предмет монтажа ключевого доказательства, времени его создания, изменения и идентификации голосов. И дважды получала отказ с мотивировкой — «записи получены в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, в связи с чем оснований не доверять им нет, возможность идентификации голоса покойной Шакировой отсутствует». По мнению Бадрутдинова, своим отказом суд еще до итогового решения «произвел оценку доказательств, заранее придав им силу с точки зрения достоверности и относимости». При этом данных о проведении ОРМ подсудимый в своем деле не нашел — флешка была приобщена к заявлению Шакирова в ФСБ.

Адвокат Камиль Даишев назвал запись фальсифицированной. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

«Запись, представленная следствием, явно фальсифицированная, с признаками монтажа, — оценил данное доказательство адвокат Камиль Даишев. — Впрочем, и сам разговор, который на ней содержится, ничего не подтверждает...»

При этом компрометирующий, по версии обвинения, разговор в офисе Бадрутдинова занял больше часа, а запись почему-то содержит два разных по времени кусочка беседы в 7 и 15 минут.

Сам Бадрутдинов напоминал суду: свидетели обвинения Шакиров и Кадырова заявляли — после передачи ими 2 млн рублей адвокату постановление Приволжского суда Казани от 27.02.2016 г. об аресте Шакирова было отменено и направлено на пересмотр. Причем Кадырова уверяла — дала 2 млн матери Шакирова, поскольку своих средств у той не было.

Защита сослалась на выписки банков, согласно которым в 2015-м по двум счетам Шакировой прошли 20 млн рублей. А в материалах дела Вахитовского райсуда о страховом мошенничестве сохранился допрос матери обвиняемого, согласно которому она лично покупала Шакирову «Инфинити» за 1,8 млн рублей, а затем давала еще 1,5 млн на ремонт этой иномарки. Иначе говоря, деньги на взятку у Шакировой могли быть и свои. «Но если она ее действительно дала, а результата не получила, то почему молчала об этом до самой смерти? — задавался вопросом Бадрутдинов. — Почему в 2017-м снова заключила со мной договор, если я ее обманул?» При этом он подчеркнул: новый договор на защиту Шакирова не был безвозмездным, мать обвиняемого оплачивала адвокатские услуги, правда, не полностью.

У Шакирова были основания для оговора, считает его бывший адвокат, перечисляя в числе мотивов корысть и страх уголовной ответственности. Бадрутдинов напоминает — он первый заявил на Шакирова в полицию, обвинив его в вымогательстве 1,5 млн рублей. Свидетеля Кадырову профессиональный защитник считает дамой, зависимой от следствия: на старте расследования его дела та уже попала в оборот за историю с ударом током в бассейне.

Коррупционные записки из СИЗО

В том же деле Вахитовского суда защита нашла записки Кадырова из СИЗО, в которых обсуждается «решение вопроса» с освобождением, упоминается сумма в 2 млн рублей, но не в связи с Бадрутдиновым.

По мнению подсудимого, тюремная переписка Шакирова и Кадырова свидетельствует сама за себя. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Несколько цитат из изъятой тюремной переписки Кадырова с Шакировым в прениях озвучил сам обвиняемый:

«Эльвире… скажи, что мама ее — кидала. Просила меня не говорить, а сама 2 млн получила»; «Соседа добивай аккуратно, что ден. взяли 7. А что делается? и т. д. Короче, выводи на разговор аккуратно... есть вопросы, что он планирует делать, чтобы меня вытащить»; «по тестю Тимура я уже писал, я же не против... Если будем обсуждать, только здравое предложение, и сколько это будет стоить, какие гарантии»; «решить вопрос с Вах. судом, чтобы наверняка»; «По окнам... скажи Наилю — где-то в середине марта будем решать, а так скажи — сейчас меня вытаскиваем, а потом будем решать»; «Не оплачивай адвокатов помесячно»; «По-моему, я уже тебе писал, я так-то планирую скоро домой»; «По соседу я ему написал — пусть поможет с Вахит. и прокурором, он их знает».

По мнению подсудимого, переписка свидетельствует сама за себя — никаких претензий по его адвокатской работе нет, и надежд, что именно он порешает вопрос с вольной для братьев, — тоже. Что до «соседа-решалы», то его в ходе следствия даже не допрашивали.

К слову, вторая часть переписки Кадырова с родней содержит его подробные указания по бизнесу со строительством домов, причем весьма обстоятельные и уверенные — сам бизнесмен вот-вот покинет СИЗО. Так и произошло. Весной 2016-го райсуд заменил Кадырову реальный арест домашним, однако Верховный суд РТ с этим решением не согласился и вернул обвиняемого за решетку.

Как выяснило «Реальное время», история про 3 миллиона закончилась отказом в возбуждении уголовного дела против другого представителя адвокатуры Татарстана. realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Из показаний Кадыровой — якобы за мягкую меру пресечения в интересах супруга она в феврале 2016-го передала взятку 3 млн рублей его адвокату — коллеге адвоката Бадрутдинова. И якобы сам Бадрутдинов присутствовал при передаче. Но после отмены решения о домашнем аресте 3 млн рублей Кадыровой будто бы вернули.

Марсель Бадрутдинов уверяет — ничего такого не было, зато были попытки получить с него показания о преступлении другого адвоката. По его словам, еще 5 мая 2021-го, то есть за несколько месяцев до возбуждения дела о предполагаемом посредничестве взятке 2 млн рублей, он получил приглашение на допрос в СК в качестве свидетеля. Пока ждал следователя у кабинета, подошли два сотрудника УФСБ. «Один из них на повышенных тонах стал мне объяснять, что мне известно все о незаконных действиях коллеги-адвоката и я должен сообщить об этом им. Я объяснил — мне ничего не известно, а оговаривать в угоду ему коллегу я не стану. Тогда сотрудник высказал: «Посмотрим, как ты запоешь».

— Считаю, уголовное дело сфабриковано против меня за нежелание оговорить своего коллегу, — сообщил обвиняемый адвокат в Советском райсуде.

Вину Марселя Бадрутдинова в хищении 2 млн рублей районный суд Казани признал доказанной realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как выяснило «Реальное время», история про 3 миллиона закончилась отказом в возбуждении уголовного дела против другого представителя адвокатуры Татарстана. К слову, эта коллега Бадрутдинова на суде свидетельствовала в его защиту.

Сам подсудимый дал понять — доказательства обвинения не выдерживают критики, а иных свидетельств о передаче миллионов обвинение не представило. «При таких обстоятельствах уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием события преступления», — заметил он, сославшись на позицию Верховного суда РФ по делу сармановских гаишников, чей обвинительный приговор о мелкой взятке был с треском отменен, а при новом рассмотрении полицейских оправдали.

Приговор по делу адвоката судья Алсу Шайхутдинова огласила через полтора часа после его выступления с последним словом. Из резолютивной части следовало — вину Марселя Бадрутдинова в хищении 2 млн рублей суд признал доказанной и приговорил его к 2,5 года колонии общего режима. Под стражу осужденного взяли сразу после оглашения решения. Он встретил это решение без эмоций. Но планирует его обжаловать.

