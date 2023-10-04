Сотрудники ФСБ задержали диверсанта украинской разведки
ФСБ России пресекла попытку проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки. Одного из них удалось задержать.
— Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств, — ссылается «РИА Новости» на ФСБ.
Попавший в плен диверсант рассказал, что группа планировала снять фото и видео на фоне украинского флага в Крыму.
Этой ночью самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. В Минобороны уточнили, что украинские военные двигались в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
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