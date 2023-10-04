Новости общества

14:05 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сотрудники ФСБ задержали диверсанта украинской разведки

13:15, 04.10.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Сотрудники ФСБ задержали диверсанта украинской разведки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ФСБ России пресекла попытку проникновения в Крым группы диверсантов украинской разведки. Одного из них удалось задержать.

— Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств, — ссылается «РИА Новости» на ФСБ.

Попавший в плен диверсант рассказал, что группа планировала снять фото и видео на фоне украинского флага в Крыму.

Этой ночью самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ. В Минобороны уточнили, что украинские военные двигались в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также