Экзаменационный отдел Госавтоинспекции Казани возобновил работу после технического сбоя

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Экзаменационный отдел Госавтоинспекции Казани возобновил работу после масштабного сбоя. В этом убедился корреспондент «Реального времени».

В эти минуты посетителей стали снова принимать по записи. Работа проводится в штатном режиме.

В отделе пропаганды БДД Госавтоинспекции Татарстана «Реальному времени» сообщили, что работы по устранению неполадок все еще ведутся. Информации о возобновлении работы регистрационно-экзаменационных отделов у них пока нет.



Сегодня в России произошел масштабный сбой федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В МВД сообщали, что ведутся работы по устранению неполадок. Из-за инцидента жителей страны попросили временно воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов.

realnoevremya.ru/Кристина Миронова (архив)

Всем обратившимся пообещали оказать требуемые им государственные услуги после восстановления работы сервиса вне зависимости от графика выходных в режиме работы «до последнего клиента».

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Айрат Назипов, Галия Шакирова