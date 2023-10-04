Илдуса Нафикова представили в качестве прокурора Марий Эл

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Экс-прокурора Татарстана Илдуса Нафикова 4 октября официально представили в качестве прокурора Марий Эл. Об этом сообщили в надзорном ведомстве республики.

Коллективу прокуратуры Марий Эл, а также руководителям республиканских органов государственной власти и подразделений правоохранительных органов Илдуса Нафикова представил заместитель генпрокурора России Николай Шишкин. Он заявил о значительном практическом опыте экс-прокурора Татарстана.

Николай Шишкин также обратил внимание Илдуса Нафикова на некоторые проблемы Марий Эл, которые потребуют его пристального внимания.

Напомним, Илдус Нафиков назначен прокурором Марий Эл указом президента России Владимира Путина от 29 сентября. Эту должность он будет занимать пять лет.

скриншот realnoevremya.ru сайта epp.genproc.gov.ru

О том, что Илдус Нафиков может возглавить прокуратуру Марий Эл, стало известно 21 сентября. Информация о его возможном переводе в соседнюю с Татарстаном республику по истечении второго срока полномочий появилась еще несколько месяцев назад.



Совет Федерации поддержал смену власти в прокуратурах Татарстана и Марий Эл 25 сентября. Вопрос о голосовании по каждой кандидатуре на ключевые прокурорские посты на заседании не ставился.



Илдус Нафиков всю жизнь проработал в Татарстане. Он возглавлял прокуратуру республики с 2013 года. С 2007 по 2013 год он занимал пост прокурора Казани.



Место Илдуса Нафикова в прокуратуре Татарстана занял Альберт Суяргулов. Он также назначен на руководящую должность на пятилетний срок.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина