«Татарстану нужны новые трафики для перевозки нефтепродуктов»

Республика готова возобновить железнодорожное сообщение с Узбекистаном, увеличить количество авиарейсов и открыть новые транспортные коридоры в эту страну

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

4 октября в Казани прошел третий Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. В его рамках обсуждались различные транспортно-но-логистические проекта: от масштабного строительства новых совместных транспортных коридоров до Индийского океана до возобновления пассажирских авиарейсов и поездов. Как можно дружить дорогами — в материале «Реального времени».

В настоящее время Узбекистан становится едва ли не ключевым партнером России в Центральной Азии. Растет и товарооборот между Татарстаном и этой страной. По итогам 2022 года взаимная торговля превысила $290 миллионов. А в первом полугодия 2023 года, по словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, выросла еще на треть.

Окно в Индию

— Сейчас Узбекистан — крупнейший экономический центр в Центральной Азии с колоссальными перспективами. Почти 40 миллионов населения, — отметил генеральный секретарь Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам Геннадий Бессонов, открывая сессию «Транспортно-логистическое партнерство: Россия и Узбекистан в мире новых вызовов» в рамках Третьего Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.



По его словам, Россия непременно должна присутствовать в этом регионе и развивать проекты в самых разных сферах, в том числе транспортной.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Тем более, что Узбекистан только «за».

— Это наш первый визит в Казань. Но мы уже обсудили с министром транспорта Татарстана широкий спектр вопросов по сотрудничеству. Мы видим большой потенциал для развития сотрудничества во всех направлениях: и по авиации, и по железнодорожному транспорту, и по промышленной кооперации, и по налаживанию новых транспортных коридоров, — заявил в ходе своего выступления заместитель министра транспорта Узбекистана Жасурбек Нуриев.

По его словам, центрально-азиатская республика очень хотела бы видеть Россию в числе участников глобальных проектов по формированию транспортных коридоров практически через весь континент.

— Мы с нашими коллегами уже договорились сотрудничать по формированию нового транспортного мультимодального коридора Беларусь-Россия-Казахстан-Узбекистан- Афганистан-Пакистан, который дает нам выход к портам Индийского океана. Для всего региона это очень важно, потому что появится альтернативный путь, — заявил Нуриев.

Параллельно с этим коридором, по его словам, приобретает актуальность проект трансафганского железнодорожного перехода.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы активно ведем диалог с нашими коллегами из Пакистана и Афганистана. Приступили к полевым исследованиям, к картографии. Мы оцениваем проект в примерно $7 млрд. Пока цена одного километра — $10-11 млн, — подсчитал зам. министра транспорта Узбекистана.

По его оценкам, к 2030 году через этот коридор можно пропустить порядка 20 млн тонн грузов, а к 2040-му году можно достичь цифры в 33 млн тонн.

— В основном этот грузопоток будет формироваться за счет транзита, — акцентировал внимание Нуриев.

По его мнению, этот путь в Южную Азию дешевле и короче альтернативных проектов.

— Если сравнивать проект «Север –Юг» ( Россия-Казахстан-Туркменистан- Иран-Индия), то протяженность маршрута составляет 6100 км. Если брать Россия-Иран-Индия, тогда 5100 км. Россия-Азербайджан-Иран-Индия по расчетам 4900 км. А Россия-Казахстан-Узбекистан-Пакистан-Индия — порядка 4000 км. Получается значительное сокращение протяженности, — рассказал Нуриев.

Еще одним бонусом является отсутствие инфраструктурных ограничений.

Больше неба

Узбекистан рассчитывает сотрудничать и на железной дороге.

— Заслуживает отдельного внимания программа развития железнодорожного транспорта. В ее рамках мы сформировали большой пакет из 14 проектов на сумму порядка $1 млрд. Он предусматривает обновление парка магистральных и маневровых тепловозов, вагонов в метро, специальных подвижных единиц, технологическое и комплектующее оборудование, закупки рельс и т.д. работает также над скорейшим подписанием межправительственного соглашения о поставках нефтепродуктов, — рассказал узбекский замминистра.

Кроме того, Узбекистан восстанавливает объемы авиаперевозок.

— Во время пандемии квоты на воздушные перевозки были в пределах 140 часов в неделю. Это был 2019 год. После пандемии мы постепенно увеличивали, достигнув показателя 170 часов. В настоящее время уже 230 часов. Порядка 130 часов выполняются новыми резидентами и 100 часов выполняются российской стороной. Но, находясь в Казани, мы хотим сказать о своей цели увеличить количество рейсов между Ташкентом и Казанью. Сейчас выполняется всего два рейса. Мы же поставили цель в течение 6 месяцев увеличить этот показатель до 7. Сделать ежедневные рейсы. Есть интерес со стороны других городов. Это и Самарканд и Фергана, — заявил Нуриев.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, в свою очередь, проанонсировал второй рейс до Самарканда.

— Сейчас Самарканд — один рейс в неделю. С конца октября этих рейсов будет два, — заверил Ханифов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, в ответ на просьбу своего узбекского коллеги возобновить железнодорожное сообщение между Ташкентом и Казанью, прерванное в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, Ханифов сообщил, что обращение со стороны РТ в адрес РЖД направлено.

— Оно в работе. Я думаю, нашими общими усилиями эта тема будет оперативно подвинута, — заверил замминистра транспорта РТ.

Помимо пассажирских, «Татарстану нужны трафики, нужны железнодорожные, речные, автомобильные перевозки для поставок нефтепродуктов», добавил Ханифов.



— В республике идет рост грузов нефтепереработки, нефтехимии… В Нижнекамском узле сегодня генерируется около 16 млн тонн груза. 12 млн из них уходит на экспорт. Мы должны довести количество вагонов с этого узла до 2,5 тысяч в сутки. Уже в скором будущем предвидим цифру в 23 млн тонн грузов. Поэтому наша задача — правильно интегрироваться в общую систему логистики не только РФ, но и наших друзей из Центральной Азии, — резюмировал Ханифов.