Минобороны России: ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

Этой ночью самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, сообщает Минобороны страны.

Уточняется, что украинские военные двигались в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Кроме того, как рассказали в военном ведомстве, дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник самолетного типа.

Напомним, вчера вечером дежурные средства ПВО России обнаружили и уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Черного моря у побережья Крымского полуострова.



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Максим Кокунин