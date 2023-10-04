БРИКС может согласовать кандидатов на статус стран-партнеров к саммиту в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что БРИКС планирует согласовать список кандидатов на статус государств-партнеров к предстоящему саммиту в Казани в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.

— Во исполнение решений саммита (в Йоханнесбурге, — прим. ред.) ведется работа над модальностью новой категории государств-партнеров, которые должны получить статус, максимально близкий к полноформатному членству. Список потенциальных кандидатов планируется согласовать к саммиту БРИКС в октябре будущего года в Казани. Не исключаем попадания в него и ряда латиноамериканских стран, — сказал он.

По его словам, Россия приветствует приглашение в БРИКС Аргентины и намерение стран региона подключиться к деятельности этого объединения.

— Надеемся, что данный шаг послужит расширению связей с регионом и укреплению стратегического партнерства между нашими государствами. Целый ряд стран Латинской Америки проявляют заинтересованность в выстраивании контактов с БРИКС, — заявил он.

Рябков добавил, что в период российского председательства в БРИКС будет уделяться особое внимание расширению «круга друзей БРИКС», в том числе и в Латинской Америке.

realnoevremya.ru (архив)

В Казани на саммите БРИКС, который запланирован на 2024 год, ожидаются главы 26 государств. Мэр города Ильсур Метшин даже выступил с инициативой создать Ассоциацию городов БРИКС и закрепить ее статус. По его мнению, у муниципалитетов дружественных стран должен быть свой голос на международной арене. Вместе с этим Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани.



Напомним, через 9 месяцев Казань также примет Игры БРИКС — самое глобальное предолимпийское спортивное событие в России в 2024 году. Игры пройдут с 12 по 23 июня. Плавательный турнир в рамках игр пройдет с 19 по 21 июня.



Вчера стало известно, что раиса Татарстана Рустама Минниханова назначили заместителем сопредседателя организационного комитета по подготовке и проведению спортивных Игр стран БРИКС. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и первый вице-президент Олимпийского комитета Игорь Левитин были выбраны сопредседателями оргкомитета.

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Максим Кокунин