Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Минздрав России внес препараты для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации.

— Приказываю утвердить прилагаемый перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, — говорится в документе за подписью министра здравоохранения Михаила Мурашко.

При этом перечень пополнился такими препаратами, как мизопростол и мифепристон. Приказ вступит в силу 1 сентября 2024 года и будет действителен до 1 сентября 2030 года.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

На прошлой неделе главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин, профессор Наталия Долгушина рассказала, что доля отказов от абортов в России растет, более 22% женщин, которые планировали его сделать, передумали.

— Хочу сказать, что у нас доля отказавшихся от абортов растет, то есть мы видим результаты нашей деятельности. И в этом году, по нашей официальной статистике, это 22,4%. Это 45 тысяч сохраненных жизней. Это очень большое число, — сказала она.



В Татарстане треть частных клиник отказались от лицензий на прерывание беременности, сообщила в начале прошлого месяца детский омбудсмен Ирина Волынец. Клиники стали убирать из перечня эту услугу, инициативу поддержал министр здравоохранения Татарстана.



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Максим Кокунин