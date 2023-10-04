Нобелевскую премию по химии присудили уроженцу СССР

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции youtube-канала Nobel Prize

Нобелевский комитет Королевской академии наук на официальной церемонии объявил лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года. Ими стали американцы Мунги Бавенди и Луиc Брюс, а также советский и американский ученый Алексей Екимов.

— Независимо друг от друга Екимову и Брюсу удалось создать квантовые точки, а Бавенди совершил революцию в химическом производстве. Квантовые точки теперь освещают компьютерные мониторы и экраны телевизоров на основе технологии QLED, — сказано на сайте Нобелевского комитета.

Алексей Екимов в 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1970-х годах он участвовал в исследованиях оптической ориентации спинов электронов и ядер в полупроводниках. Был приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, в Лионском университете имени Клода Бернара, в Институте Макса Планка и в Университете Осаки. Автор более ста научных работ и нескольких изобретений.

скриншот realnoevremya.ru трансляции youtube-канала Nobel Prize

Накануне Нобелевскую премию по физике присудили «за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе». Ее удостоились трое ученых — Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.

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Айрат Назипов