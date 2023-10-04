Юношеские сборные России по футболу допустили до международных соревнований

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Международная федерация футбола допустила сборные России до 17 лет к соревнованиям под эгидой организации. Информация опубликована на сайте FIFA.

Юниорам разрешили проводить матчи без флага, национальной формы и гимна. Они смогут играть на нейтральной территории. Команда будет называться «Российский футбольный союз». Это касается как мужской юниорской сборной, так и женской.

В то же время ограничения в отношении мужской сборной России по футболу остаются в силе. Как подчеркнули в FIFA, допускать футболистов до международных турниров не будут до окончания спецоперации.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На прошлой неделе исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к руководству с предложением допустить юниоров до международных соревнований. Комитет предложил восстановить в правах российские команды U‑17, даже если жеребьевка уже состоялась.

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Айрат Назипов