Россия продолжит добровольно сокращать поставки нефти до конца года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки. Такое заявление сделал вице-премьер страны Александр Новак.

— В следующем месяце будет проведен анализ рынка с целью принятия решения об углублении сокращения либо увеличения производства нефти. Это является дополнением к добровольному сокращению, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года, — передает его заявление пресс-служба Кабмина.

Он уточнил, что дополнительное добровольное сокращение призвано усилить меры, принимаемые странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июле Александр Новак говорил, что страна добровольно сократит экспорт нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Такое решение было принято в рамках усилий по обеспечению баланса рынка.

Месяц назад Россия продлила дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки. Тогда вице-премьер подчеркнул, что теперь власти будут ежемесячно пересматривать решение о сокращении добычи нефти. Это позволит оперативно рассматривать возможность углубления сокращения или увеличения производства в зависимости от ситуации на мировом рынке.



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Айрат Назипов