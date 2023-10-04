В Татарстане определились с датами праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Духовное управление мусульман Татарстана утвердило календарь религиозных праздников в 2024 году, в том числе Ураза-байрам и Курбан-байрам. Информация опубликована на сайте ДУМ.

Священный месяц Рамадан в следующем году начнется 11 марта. Ураза-байрам мусульмане отпразднуют 10 апреля. Курбан-байрам будет отмечаться 16 июня.

В ДУМ Татарстана напомнили, что календарь по Хиджре насчитывает 12 месяцев и начинается с месяца Мухаррам. При определении начала и конца месяцев мусульманского календаря Совет улемов опирается на местные географические особенности и астрономические данные.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году в Татарстане первый день священного месяца Рамадана наступил 23 марта. Праздник Ураза-байрам прошел 21 апреля, а 28 июня состоялся Курбан-байрам.

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Айрат Назипов