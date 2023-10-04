СМИ: правительство России может частично снять запрет на экспорт дизельного топлива

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Правительство России может в ближайшие дни частично снять запрет на экспорт дизельного топлива. Решение может быть принято из-за рисков для нефтепереработки, связанных с переполнением хранилищ «Транснефти», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Решение об открытии экспорта дизельного топлива стало обсуждаться после того, как мощности хранения в системе «Транснефти» оказались практически полностью исчерпаны. При этом, как подчеркивают собеседники издания, перенаправление этих объемов на внутренний рынок практически невозможно по технологическим причинам.

Уточняется, что решение пока не коснется бензина.

В последние дни нефтекомпании указывали отраслевым регуляторам на значительные риски снижения нефтепереработки. По словам источников, заводы после затоваривания резервуаров НПЗ должны были бы снижать производство. При этом такие меры коснулись бы не только дизельного топлива, но и других светлых нефтепродуктов, в том числе бензина.

Вместе с этим правительство рассматривает введение механизма квотирования трубопроводного экспорта дизтоплива, чтобы его возобновление в моменте не привело к резкому повышению биржевой стоимости. Сегодня вице-премьер России Александр Новак проведет совещание с нефтекомпаниями, на котором может быть принято решение о частичном снятии ограничений.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

21 сентября правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива в целях стабилизации внутреннего рынка. Это был один из двух вариантов, рассматриваемых правительством. В Кабмине также думали о повышении экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.

Вместе с этим на прошлой неделе Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС и привести их в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.



Правительство России предложило ввести ряд дополнительных мер для долгосрочной балансировки внутреннего рынка топлива, в том числе полностью запретить экспорт топлива, купленного на рынке.



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Максим Кокунин