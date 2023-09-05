Итоги дня: уборочная кампания-2023, новый парк в Казани, анонс послания Минниханова Госсовету
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 5 сентября:
- Татарстан подводит итоги летнего сезона в агропромышленном комплексе республики. Урожай зерновых убран с 98% площадей, осталось убрать 25 тысяч га. Лидером по урожайности в Татарстане стал Тетюшский район. В республике обмолочено 1,4 млн гектаров. Из-за погодных условий урожайность зерновых культур упала на 30%, предварительный ущерб от засухи и заморозков посевов 35 хозяйств оценили в 155 млн рублей. Вместе с тем имеющиеся прошлогодние запасы уронили закупочные цены. Впрочем, Татарстан все же экспортировал зерно — на $12 миллионов.
- Ведущие организации научно-образовательного комплекса Татарстана участвуют во всех стратегических инициативах научно-технологического развития страны, заявил раис республики Рустам Минниханов. Так, например, пять татарстанских вузов являются участниками программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
- Стала известна возможная дата ежегодного послания Рустама Минниханова Государственному Совету Татарстана, на котором рассмотрят внутреннее и внешнее положение региона. Оно запланировано на 14 сентября.
- В Госсовет Татарстана поступил законопроект, вносящий изменения в Избирательный кодекс республики, которые должны привести его в соответствие с федеральным законодательством. Речь идет в том числе и о механизмах проведения выборов в военное время, а также в местах лишения свободы.
- Также Госсовет республики планирует внести изменения в законы «Об инновационной деятельности в РТ» и «О промышленной политике в РТ». В пояснительной записке указывается, что законопроект разработан в целях приведения законов Татарстана в соответствие с федеральным законодательством и совершенствования их отдельных норм.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным были продуктивными. По словам Эрдогана, он уверен, что «весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем».
- Президент России Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне. В его рамках предлагается собрать артефакты и трофейные документы от начала до конца войны, а еще продемонстрировать приказы нацистов.
- В Казани покрасили только одну сторону буквы «М» на «Миллениуме» — вторую половину планируют покрасить только в следующем году «при выделении соответствующего финансирования», сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.
- Здание мэрии Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании. На место выезжали сотрудники правоохранительных органов, сотрудники и персонал были выведены из здания.
- Кабмин Татарстана расширил состав коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана с 16 до 19 человек. Так, из него вывели Аллу Кондратьеву. А в состав ввели пять человек.
- В Казани по маршруту №1 начал курсировать новый троллейбус МАЗ-303Т22. Троллейбус низкопольный, у него современный, более просторный и вместительный салон. В нем предусмотрено 34 места для сидения, а общая пассажировместимость составляет 90 человек. Новый транспорт заменит на маршрутах исчерпавшие свой ресурс машины 2007 года.
- Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела по факту избиения подростка в приюте Набережных Челнов (предположительно «Асылташ»). Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).
- В Государственную думу на этой неделе внесут законопроект о ликвидации микрофинансовых организаций, инициатором выступила партия «Справедливая Россия — За правду». Там подчеркнули, что сейчас 15 миллионов россиян находятся в долгах перед банками и МФО.
- Совет директоров АО «Корпорация Туризм.РФ» утвердил мастер-планы развития туристической территории «Казань марина» (старое название — «Лаишево») в Татарстане. Курорт станет одним из центров межрегионального туристического маршрута «Великий Волжский путь». Так, например, на 72,8 гектара планируется возвести девять гостиниц на 1 250 номеров, а на Волге и Каме хотят создать яхтенную марину полного цикла на 300 яхт.
- Экс-аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова арестовали по обвинению в оправдании терроризма, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 ноября. Однако защита намерена обжаловать решение суда.
- В России за год снизилось количество официально зарегистрированных безработных: сейчас оно составляет 487 тысяч человек, что на 27% ниже, чем в августе 2022 года. А по национальному проекту «Демография» обучение завершили первые 43 тысячи человек.
- На территории вдоль Кировской дамбы в Казани появится новое общественное пространство — для горожан организуют зону отдыха на воде. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать и представить мастер-план развития территории.
- Армия России в 2023 году должна получить четыре глубоко модернизированных стратегических бомбардировщика Ту-160М, строящихся на Казанском авиазаводе — филиале «Туполева» в составе ОАК, входящей в «Ростех», и шесть тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
- Казанская компания «Саф-М» спустя несколько лет смогла отстоять в суде право собственности на часть здания на улице Кави Наджми, 5 у исполкома Казани. Против этого решения уже выступил сосед «Саф-М» — театр им. Качалова, который закидывает бизнесмена исками с 2014 года. Подробнее о споре городских властей и владельцев здания — в материале «Реального времени».
- Цифровой рубль может быть использован в международных расчетах уже в 2025 году. Первый этап тестирования реальных операций с цифровыми рублями начался 15 августа, регулятор проводит «пилот» с ограниченным количеством клиентов.
- О том, что Банк России на предстоящем в сентябре заседании совета директоров может снова повысить ключевую ставку, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Такое решение может быть продиктовано повышенными проинфляционными рисками. По словам Заботкина, они остаются «значительными».
- Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность международной неправительственной организации International Transport Workers Federation из Великобритании. Как объяснили в ведомстве, ее участники выступают с антироссийскими заявлениями и осуждают спецоперацию.
- Китай заинтересован потреблять все больше российского газа, Индия — строить новые производства микроэлектроники, а Бразилия не нарадуется бесконечным поставкам удобрений из России. Есть ли перспектива строить торгово-экономические отношения в других сферах? Каким образом вести расчеты с партнерами Индии, если их банки не проводят платежи из-за санкций? Как работать в ЮАР? Есть ли там коррупция? Правдивые ответы на актуальные вопросы прозвучали на конференции «Бизнес со странами БРИКС». Подробнее — в материале «Реального времени».
Ключевые события 559-го дня специальной военной операции на Украине:
- Владимир Путин заявил, что всем участникам специальной военной операции необходимо предоставить равные права. Президент России подчеркнул, что военных и членов их семей необходимо обеспечить всеми положенными участникам СВО льготами и мерами поддержки.
- В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО уничтожили украинские беспилотники в Московской, Калужской и Тверской областях. Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, в Истринском районе Московской области после атаки БПЛА поврежден бытовой объект.
- В Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Веселое Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем за сутки отражены две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.
- На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах.
- Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
- Поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка Донецкой Народной Республики.
- Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Тополевка, Залиман, Краснореченское Луганской Народной Республики, Берестовое, Петровское, Семигорье, Веселое Донецкой Народной Республики, Харьково, Романовское, Мирное, Очеретоватое Запорожской области, Голая Пристань и Новая Маячка Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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